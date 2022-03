SANTO DOMINGO.– La Oficina Nacional de Meteorologia (Onamet) informo este viernes que el estado del tiempo permanecera estable a causa de los efectos del sistema de alta presion, predominando un cielo soleado a nubes dispersas en gran parte del pais.

No obstante, podrian ocurrir chubascos de breve duracion en puntos aislados de las regiones noreste, sureste, suroeste y la Cordillera Central especialmente en la tarde, como resultado del transporte de la leve humedad por el viento del este/sureste mas los efectos orograficos y el calentamiento diurno.

Por otro lado, el oleaje sigue irregular en las costas del pais.

Para mnana sabado la Onamet preve condiciones de buen tiempo sobre la Republica Dominicana desde tempranas horas del dia, es decir, temperaturas calurosas, escasas precipitaciones y cielo soleado mayormente por la permanencia del anticiclon.

El viento alisio y el relieve pueden ocasionar episodios ampliamente aislados de chubascos en localidades de las regiones noreste, los Haitises y la Cordillera Central en la tarde. Los acumulados de lluvias seran de minimos valores.

Distrito Nacional: Cielo soleado, en ocasiones nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: Cielo soleado con periodos de nubes dispersas.

Santo Domingo Oeste: Mayormente soleado, nubes dispersas en la tarde.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas y sol.

El Gran Santo Domingo: Temperatura maxima entre 28 ?C y 31 ?C, la minima entre 19 ?C y 22 ?C.