SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorologia (Onamet) pronostico para este sabado escasas lluvias, debido a la incidencia de una circulacion anticiclonica.

No obstante, se observaran algunos incrementos nubosos acompanados de chubascos dispersos en la zona fronteriza, noroeste y cordillera Central provocados por una vaguada prefrontal asociada a un frente frio que se localizara al este de Cuba. El viento se mantendra de componente este/sureste.

Manana domingo, desde tempranas horas se preve nubes dispersas y espacios de sol en diferentes puntos del territorio, gradualmente transcurran las horas vespertinas habra un aumento de los valores de humedad producto de la vaguada y el acercamiento del frente frio, por lo que aumentara la nubosidad con aguaceros dispersos, aisladas rafagas de viento hacia algunos poblados ubicados en las regiones noreste, sureste, suroeste, noroeste y la Cordillera Central, los cuales se prologaran en la noche.

Al iniciar la nueva semana laboral, se mantendran los patrones de inestabilidad y humedad producto del frente frio y la vaguada, se observara nubosidad matutina en distintos puntos del noroeste, norte, cordillera Central y suroeste con lluvias que pueden ser moderadas a fuertes y rafagas de viento, en la tarde se expandiran hacia el sureste y noreste con tendencia a permanecer durante las horas nocturnas.

Distrito Nacional: Nubosidad aislada a despejado en intervalos.

Santo Domingo Norte: Mayormente nubosidad dispersas.

Santo Domingo Oeste: Mezcla de nubes y sol.

Santo Domingo Este: Nubosidad dispersas y sol.

El Gran Santo Domingo: Temperatura la maxima entre 29 ?C y 31 ?C y la minima entre 20 ?C y 22 ?C.