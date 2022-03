SANTO DOMINGO.-La Oficina Nacional de Meteorologia (Onamet) pronostico para este domingo un ligero incremento en la humedad con aguaceros locales, aisladas tronadas y posibles rafagas de viento, especialmente en la tarde, producto de una vaguada ubicada al noroeste del pais asociada a un sistema frontal y la humedad que trae el viento del este/sureste.

Este lunes, la vaguada se disipara, no obstante, el viento predominante del este/noreste se fortalecera e incrementara la llegada de nubes hacia el territorio dominicano para que ocurran chubascos pasajeros con rafagas de viento sobre las regiones noreste, sureste y la Cordillera Central, siendo mas frecuentes en horas de la tarde.

Se recomienda en ambas costas del pais, (Atlantica y caribena), navegar con precaucion proximos al perimetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento y oleaje anormal.

En cuanto a las temperatura, estaran agradables a frescas en la noche y la madrugada del sabado, especialmente en las zonas de montana y sus valles. En las zonas costeras ligeramente frescas.

Distrito Nacional: Ligeros aumentos nubosos en ocasiones con chubascos pasajeros y aisladas tronadas en la tarde hasta las primeras horas de la noche y madrugada.

Santo Domingo Norte: Nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la tarde hasta las primeras horas de la noche y madrugada.

Santo Domingo Oeste: Aumentos nubosos durante la tarde con chubascos y aisladas tronadas.

Santo Domingo Este: Medio nublado con aguaceros locales y aisladas tronadas en la tarde hasta las primeras horas de la noche y madrugada.

El Gran Santo Domingo: Temperatura maxima entre 28 ?C y 30 ?C, la minima entre 19 ?C y 21 ?C.