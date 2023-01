SANTO DOMINGO.– La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) pronostic? para este viernes lluvias d?biles que pueden ser moderadas a fuertes, debido a la incidencia de una vaguada asociada un sistema frontal al noreste del pa?s combinada con el arrastre de nubosidad que provoca el viento del este/noreste.

Las lluvias ser?n m?s notorias hacia las localidades de las regiones noroeste, norte, noreste, sureste y la cordillera Central.

Para ma?ana s?bado, la vaguada en altura asociada a un sistema frontal se estar?n acercando hacia el territorio nacional, la cual al combinarse con los efectos del viento del este incrementar? la nubosidad para producir aguaceros d?biles que pueden ser moderadas a fuertes con tormentas el?ctricas y r?fagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central, especialmente en horas de la tarde hasta primeras horas de la noche.

Las temperaturas en la noche y madrugada se sentir?n agradables, debido a la ?poca del a?o (invierno). Se prev? que la m?nima oscilar? entre 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser de -2 ?C a 4 ?C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo y el Pico Duarte.

Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias, tronadas aisladas.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias y tronadas aisladas.

Santo Domingo Oeste: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias y tronadas aisladas.

Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones con lluvias d?biles a moderadas y tronadas aisladas.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 19 ?C y 21 ?C y la m?xima entre 29 ?C y 31 ?C.