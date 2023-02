Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) pronostic? para este domingo chubascos dispersos, debido a la incidencia de una vaguada que estar? afectando las condiciones meteorol?gicas.

Las lluvias ser?n m?s notorias sobre el noreste, sureste, norte y suroeste del territorio nacional.

En la tarde se esperan incrementos de la nubosidad causados por este fen?meno atmosf?ricos que dejar?n aguaceros dispersos, tronadas y posibles r?fagas de viento hacia provincias como: Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, S?nchez Ram?rez, La Vega, Monse?or Nouel, Santiago, San Juan, Azua, El?as Pina, Dajabon, entre otras.

Estas precipitaciones estar?n presentes hasta las primeras horas de la noche y luego desaparecer?n de manera gradual.

Ma?ana lunes se prev? que la vaguada contin?e sobre nuestro territorio aportando condiciones favorables para generar precipitaciones, pero estas se ver?n limitadas por el poco contenido de humedad en la masa de aire, esper?ndose solo algunos aguaceros y tronadas que estar?an present?ndose de manera aisladas durante la tarde y primeras horas de la noche sobre todo en poblados de la regi?n noreste y la cordillera Central.

El martes, aunque la vaguada continuar? sobre el pa?s, otras condiciones en niveles bajos de la atmosfera mantendr?n un contenido de humedad escaso por lo que solo se esperan algunos chubascos en poblados de las ?reas antes citadas.

Las temperaturas estar?n calurosas en el d?a, por la incidencia del viento del este/sureste, sin embargo, para la noche y madrugada el ambiente se sentir? agradable a fresco.

Se pronostica una temperatura m?nima entre los 10 ?C y 14 ?C en zonas de monta?as y algunos valles del interior como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, pudiendo ser inferior en ?rea de mayor altitud como en los parques Nacionales de Valle Nuevo, J. del Carmen Ram?rez, J. Armando Berm?dez y Sierra de Bahoruco.

Distrito Nacional: Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.

Santo Domingo Este: Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.

Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y posibles tronadas.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 19 ?C y 21 ?C y la m?xima entre 28 ?C y 30 ?C.