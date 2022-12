Sato Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este martes que en las condiciones del tiempo tendremos temperaturas calurosas durante el d?a que oscilar?n entre los 29 ?C y 31 ?C debido a la influencia del viento de componente este, sin embargo, en la noche y madrugada, se tornar?n agradables o frescas con valores comprendidos entre 5 ?C y 11 ?C principalmente en regiones monta?osas y valles del interior del pa?s.

Meteorolog?a pronostic? que debido a una sistema de alta presi?n las condiciones generalmente ser?n secas y estables sobre toda la geograf?a dominicana. Por tanto, nos mantendremos observando un cielo despejado y con nubes dispersas en gran parte del pa?s.

Dijo adem?s, que solo se esperan lluvias aisladas y d?biles asociadas a la nubosidad transportada por el viento del este/noreste hacia poblados en las regiones noreste, sureste y la cordillera central.

Les invitamos a leer: Calor y pocas lluvias este lunes, pronostica Meteorolog?a

Para el pr?ximo mi?rcoles y jueves prevalecer? un patr?n meteorol?gico similar sobre nuestro territorio, el sistema de alta presi?n mantendr? las condiciones meteorol?gicas relativamente tranquilas sobre nuestro territorio, esper?ndose solamente lluvias aisladas y d?biles asociadas a la nubosidad transportada por el viento del este/noreste hacia poblados en las regiones noreste, sureste y la cordillera central.

Estado del tiempo

Distrito Nacional: Nubes dispersas.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas.

Santo Domingo Oeste: Nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: Nubes dispersas.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 18 ?C y 20 ?C y la m?xima entre 29 ?C y 31 ?C.