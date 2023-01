SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a pronostic? este domingo episodios aislados de lluvias d?biles y de corto tiempo sobre provincias en las regiones noreste, sureste y la cordillera central que podr?a observarse durante horas del d?a y la noche, producto del viento del este generado por un sistema de alta presi?n.

Dijo que para el lunes y martes, se espera que contin?e la influencia de este sistema de alta presi?n sobre el territorio nacional que mantendr? condiciones principalmente secas y estables sobre toda la geograf?a dominicana, limitando las precipitaciones que puedan ocurrir a lluvias d?biles y ampliamente aisladas sobre poblados en las regiones noreste, sureste y la cordillera central.

Meteorolog?a precis? que las temperaturas m?nimas estar?n agradables a frescas, especialmente en la noche y madrugada con valores entre 8 ?C y 14 ?C en zonas de monta?as y valles internos municipios como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle, Polo y Altamira entre otras, pudiendo ser de -2 ?C a 4 ?C en zonas de mayor altura como, en los Parques Nacionales de Valle Nuevo (Alto Bandera y La Pir?mide) y Jos? del Carmen Ram?rez (Pico Duarte).

De acuerdo al informe de Meteorolog?a, en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo habr? nubes dispersas.