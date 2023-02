SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (ONAMET) informa que predominaran condiciones de buen tiempo, soleado y en ocasiones nubes dispersas. Sin embargo, advierten sobre la presencia de r?fagas ocasionales que provocar?n en ciertos momentos campos nubosos que generar?n chubascos locales de corta duraci?n sobre poblados aislados del noreste, sureste y la Cordillera Central.

Para ma?ana s?bado, tendremos un cielo mayormente soleado sobre territorio nacional desde las horas matutinas y de la noche, debido a la marcada influencia de un sistema de alta presi?n.

Durante la tarde habr? un incremento parcial de la nubosidad con chubascos de corta duraci?n en zonas limitadas del noreste y centro del pa?s.

En la costa Atl?ntica y la costa Caribe?a, se les recomienda a los operadores de fr?giles, peque?as y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales.

Las temperaturas seguir?n agradables principalmente en la noche y la madrugada con valores comprendidos entre los 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as y valles del interior del pa?s, dentro de los cuales est?n: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otros.

Las temperaturas podr?an ser inferior en ?reas con mayor altitud, como son: el parque Nacional de Valle Nuevo, Jos? del Carmen Ram?rez, J. Armando Berm?dez y la Sierra de Bahoruco.

Distrito Nacional: Cielo soleado y nubes dispersas. En la tarde, leve aumento parcial de la nubosidad chubascos aislados.

Santo Domingo Este: Cielo soleado y nubes dispersas. En la tarde, leve aumento parcial de la nubosidad chubascos aislados.

Santo Domingo Oeste: Cielo soleado y nubes dispersas. En la tarde, leve aumento parcial de la nubosidad chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: Cielo soleado y nubes dispersas. En la tarde, leve aumento parcial de la nubosidad chubascos aislados.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 19 ?C y 21 ?C y la m?xima entre 28 ?C y 30 ?C.

*Por Tiffani Rodr?guez