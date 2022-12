Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? hoy que el pa?s seguir? dominado por un sistema de alta presi?n que limita las formaciones nubosas casi a nivel nacional, y mantiene bajas las probabilidades de lluvias, dando como resultado escasas precipitaciones.

Sin embargo, indic? que el viento del este/noreste trae nubosidad en ocasiones para que se presenten lluvias d?biles y pasajeras durante la tarde y primeras horas de la noche, especialmente sobre los poblados de las regiones Noreste, Sureste, Cordillera Central y zona fronteriza.

La Onamet prev? que las temperaturas se sentir?n m?s c?lidas durante el d?a, siendo agradable en la noche y madrugada, producto de los efectos del viento predominante del este/sureste. En cuanto a las precipitaciones continuaremos sin cambios apreciables.

No obstante, una vaguada asociada a un sistema frontal aumentar? ligeramente la humedad y la ocurrencia de lluvias d?biles y aisladas sobre las regiones: noroeste, norte, noreste, sureste y Cordillera Central, principalmente en la tarde hasta las primeras horas de la noche.

Los valores de temperaturas m?nimas podr?an estar comprendidos entre 5 ?C y 10 ?C en algunos valles del interior de la geograf?a nacional y tambi?n en distintas localidades como; Constanza, Jarabacoa, Polo, Hondo Valle entre otras, incluso pudiendo ser inferiores a valores positivos en determinadas zonas; tales como Valle Nuevo, el Pico Duarte, entre otras, sin embargo, en ?reas urbanas podr?a oscilar entre los 18 ?C y 20 ?C.

Mientras que en la Costa Atl?ntico desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta Gorda (Miches), sugiri? a los operadores de las fr?giles y peque?as embarcaciones navegar con precauci?n pr?ximo al per?metro y sin aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales, en tanto que en la costa caribe?a permanecen las condiciones mar?timas normales.

Meteorolog?a sostuvo que una vaguada pre-frontal al noroeste del pa?s, aumentar? la humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio, especialmente sobre los poblados de las regiones noroeste, norte, noreste, sureste y la Cordillera Central, donde se pronostica la ocurrencia de lluvias de corta duraci?n con aisladas tronadas, con acumulados pocos significativos, siendo m?s frecuentes en la tarde hasta las primeras horas de la noche.