Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? hoy que predominar? en el pa?s un cielo mezclado de nubes y sol con pocas lluvias, debido a un sistema anticicl?nico que junto al escaso contenido de humedad limitar?n las precipitaciones significativas.

No obstante, debido al acercamiento de una d?bil vaguada y al transporte de campos nubosos por parte del viento del este, se generar?n algunos chubascos aislados sobre localidades del sureste y de la Cordillera Central, especialmente durante la tarde.

La Onamet prev? para este s?bado condiciones generalmente estables sobre el ?rea de pron?sticos, ya que continuar? incidiendo la circulaci?n anticicl?nica y la masa de aire con limitado contenido de humedad, por consiguiente, se presentar? un cielo mayormente soleado con escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Las temperaturas ligeramente c?lidas en el d?a y estar?n agradables a frescas, especialmente en la noche y madrugada con valores entre 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as y valles internos como Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser de -4 ?C a 2 ?C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo y el Pico Duarte.