SANTO DOMINGO.– La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este jueves que el patr?n meteorol?gico estar? dominado por un sistema de alta presi?n, limitando los acumulados de lluvias importantes.

Sin embargo, el viento moderado el este/noreste empujar? ligeros parches de humedad en asociaci?n a una d?bil vaguada frontal al norte del pa?s sobre el oc?ano Atl?ntico, para originar lluvias d?biles y pasajeras con r?fagas de viento hacia algunos puntos del pa?s.

Las precipitaciones ser?n m?s notorias en el norte, noreste, sureste y la cordillera Central, estar?n desde la ma?ana hasta primeras horas de la noche. Mientras en las dem?s zonas prevalecer?n con nubes dispersas y bajas probabilidades de precipitaciones.

Para este viernes, de acuerdo a la ?ltima actualizaci?n de los modelos de pron?sticos, se espera un mayor arrastre de humedad por los vientos alisios, de la cual se desprender? de la d?bil vaguada en el Atl?ntico para provocar desde la madrugada y horas matutinas nublados con lluvias dispersas y r?fagas de viento sobre localidades de las regiones norte, noreste, sureste y cordillera Central.

En la costa Atl?ntica se les recomienda a los operadores de fr?giles, peque?as y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales.

En la costa Caribe?a, desde Isla Saona hasta Cabo Enga?o (La Altagracia) as? como desde Isla Beata hasta Punta Prieta (Barahona) se recomienda a los operadores de fr?giles y peque?as embarcaciones permanecer en puerto, en el resto de la costa navegar cerca del per?metro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Las temperaturas seguir?n agradables principalmente en la noche y la madrugada con valores comprendidos entre los 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as y valles del interior del pa?s, dentro de los cuales est?n Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otros.

Las temperaturas podr?an ser inferior en ?reas con mayor altitud como son: el parque Nacional de Valle Nuevo, Jos? del Carmen Ram?rez, J. Armando Berm?dez y la Sierra de Bahoruco.

Distrito Nacional: Ligeros incrementos nubosos con lluvias pasajeras y r?fagas de viento en ocasiones.

Santo Domingo Este: Aumentos nubosos en ocasiones con lluvias d?biles y pasajeras. R?fagas de viento.

Santo Domingo Oeste: Ligeros incrementos nubosos con lluvias pasajeras y r?fagas de viento en ocasiones.

Santo Domingo Norte: Ligeros incrementos nubosos con lluvias pasajeras y r?fagas de viento en ocasiones.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 19 ?C y 21 ?C y la m?xima entre 28 ?C y 30 ?C.