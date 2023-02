Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este s?bado que el tiempo atmosf?rico del pa?s continuar? dominado por los efectos de un anticicl?n que mantiene el ?rea de pron?sticos bastante estable y genera un ambiente de buen tiempo en la mayor parte de las provincias.

No obstante, el viento del este que induce al desplazamiento de nubes en ocasiones y la incidencia de una d?bil vaguada que se observa en los niveles medios y altos de la troposfera podr?an combinarse en horas vespertinas, y generar lluvias pasajeras con r?fagas de viento hacia los poblados de las regiones norte, noreste, sureste y Cordillera Central.

Para ma?ana domingo, la incidencia del sistema de alta presi?n seguir? limitando las formaciones nubosas y favorecer? las condiciones de estabilidad en casi todo la geograf?a nacional, no obstante, una vaguada asociada a un sistema frontal aumentar? ligeramente la humedad, y unida a la incidencia del viento del este/sureste, podr?an generar nublados con chubascos d?biles, principalmente en la tarde hasta las primeras horas de la noche, hacia las regiones noreste, el litoral costero caribe?o y la Cordillera Central.

En toda la costa Atl?ntica se les recomienda a los operadores de fr?giles, peque?as y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales.

En la costa Caribe?a, desde Isla Saona hasta Cabo Enga?o (La Altagracia) as? como, desde Isla Beata hasta Punta Prieta (Barahona) se recomienda a los operadores de fr?giles y peque?as embarcaciones permanecer en puerto, en el resto de la costa, navegar cerca del per?metro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Las temperaturas estar?n ligeramente c?lidas en el d?a, pero en la noche y la madrugada se sentir?n agradables a frescas con valores comprendidos entre los 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as y valles del interior del pa?s, dentro de los cuales est?n: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otros.

Las temperaturas podr?an ser inferior en ?reas con mayor altitud, como son: el parque Nacional de Valle Nuevo, Jos? del Carmen Ram?rez, J. Armando Berm?dez y la Sierra de Bahoruco.

Distrito Nacional: Aumentos de la nubosidad en ocasiones con chubascos aislados y pasajeros. Posibles r?fagas de viento.

Santo Domingo Este: Incrementos nubosos con chubascos aislados y pasajeros. R?fagas de viento ocasionales.

Santo Domingo Oeste: Aumentos nubosos en ocasiones con chubascos aislados y r?fagas de viento.

Santo Domingo Norte: Medio nublado a nublado con aislados chubascos y r?fagas de viento.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 19 ?C y 21 ?C y la m?xima entre 28 ?C y 30 ?C.