Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) pronostic? para este s?bado Este s?bado condiciones estables y de buen tiempo meteorol?gico, favoreciendo un cielo mayormente soleado y pocas precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional.

Sin rmbargo, el viento y los efectos locales podr?an ocasionar ligeros incrementos nubosos con lluvias d?biles y ocasionales en puntos aislados de las regiones noreste, sureste y la cordillera Central desde las horas matutinas y durante la tarde.

De acuerdo a la Onamet, en la noche habr? un cielo despejado, sin descartar algunas lluvias pasajeras en las porciones noreste y este del pa?s.

Ma?ana domingo, no se esperan cambios apreciables en el estado del tiempo, ya que seguiremos bajo la influencia de un sistema de alta presi?n, el cual mantendr? reducidas las lluvias significativas.

No obstante, hacia el noreste, sureste y la cordillera Central, volver?n a registrarse aumentos nubosos con lluvias d?biles y r?fagas de viento, desde la madrugada y tambi?n en el transcurso del d?a, ocasionado por los efectos locales y el viento del este/sureste.

Las temperaturas ligeramente calurosas en el d?a y estar?n agradables a frescas, especialmente en la noche y madrugada con valores entre 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as y valles internos como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser de -2 ?C a 2 ?C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo y el Pico Duarte.

Distrito Nacional: Nubes dispersas, siendo medio nublado con posibles lluvias d?biles.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas a medio nublado con lluvias d?biles y aisladas.

Santo Domingo Oeste: Nubes dispersas, siendo medio nublado con lluvias d?biles.

Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones con posibles lluvias d?biles.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 19 ?C y 21 ?C y la m?xima entre 29 ?C y 31 ?C.