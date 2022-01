Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a pronostic? para este s?bado un cielo mayormente nublado y escasas lluvias, debido a la incidencia de un sistema anticicl?nico y una masa de aire con menor contenido de humedad.

En cuanto a las condiciones mar?timas, en la costa Caribe?a se recomienda navegar cerca del per?metro costero sin aventurarse mar adentro por viento y oleaje anormal.

Ma?ana domingo continuar? la circulaci?n anticicl?nica dominando las condiciones meteorol?gicas en gran parte del pa?s.

Sin embargo, se estar? acercando al ?rea de pron?stico una d?bil vaguada, lo que ayudar? para que se generen algunos incrementos nubosos con lluvias locales entre d?biles a moderadas con posibles tronadas, principalmente en horas de la tarde, hacia poblados del sureste, noreste y de la Cordillera Central.

El lunes, un sistema frontal m?s una vaguada estar? incidiendo sobre el territorio dominicano, haciendo favorable la ocurrencia de lluvias moderadas a fuertes en ocasiones, tronadas aisladas y r?fagas de viento en localidades del noroeste, suroeste y algunos puntos de la Cordillera Central.

Distrito Nacional: Mayormente soleado con poca nubosidad.

Santo Domingo Norte: Mayormente soleado con poca nubosidad.

Santo Domingo Oeste: Mayormente soleado con poca nubosidad.

Santo Domingo Este: Mayormente soleado con poca nubosidad.

Gran Santo Domingo: Temperatura m?xima entre 30 ?C y 32 ?C, la m?nima entre 19 ?C y 21 ?C.