Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) pronostic? para este s?bado chubascos aislados, debido a los efectos del viento de componente noreste.

Las lluvias ser?n m?s notorias sobre localidades de las regiones: norte, noreste, este y la cordillera Central.

Para ma?ana domingo el ambiente continuar? con el mismo patr?n meteorol?gico, los efectos del viento del noreste estar?n aportando nubosidad para que durante la tarde se presenten episodios de chubascos aislados y ocasionales r?fagas de viento sobre algunas localidades de la vertiente norte, noreste, la llanura oriental y la Cordillera Central.

Las temperaturas estar?n m?s agradables esta noche y madrugada con valores comprendidos entre los 08 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as y algunos valles del interior, comunidades como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser inferior en ?rea de mayor altitud como en los parques Nacionales de Valle Nuevo, Jos? del Carmen Ram?rez, J. Armando Berm?dez y Sierra de Bahoruco.

El oleaje se encuentra anormal en la costa Caribe?a y la Atl?ntica, por lo que se recomienda a los operadores de las fr?giles y peque?as embarcaciones navegar con precauci?n cerca del per?metro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales, que pueden superar los 8 pies mar adentro.

En la noche el oleaje aumentar? m?s en algunos puntos de la costa Atl?ntica y Caribe?a.

Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado con aislados chubascos y r?fagas de viento ocasionales.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas a medio nublado con aislados chubascos y r?fagas de viento ocasionales.

Santo Domingo Oeste: Nubes dispersas a medio nublado con aislados chubascos y r?fagas de viento.

Santo Domingo Norte: Nubes dispersas a medio nublado con chubascos y r?fagas de viento ocasionales.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 18 ?C y 20 ?C y la m?xima entre 28 ?C y 30 ?C.