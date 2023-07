Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este s?bado que en las condiciones del tiempo tendremos en la ma?ana, nubes dispersa y sol, sin embargo, en la tarde se esperan aumentos nubosos con aguaceros dispersos, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento en algunas localidades del pa?s por la cercan?a de una onda tropical.

Meteorolog?a explic? que las lluvias ser?n m?s frecuentes hacia las provincias: La Altagracia, La Romana, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras que para la tarde y noche se esperan aumentos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas aisladas y r?fagas de viento sobre localidades del este, noreste, el litoral costero caribe?o y la Cordillera Central, como son: La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro De Macor?s, Hato Mayor, Monte Plata, Monse?or Nouel, La Vega, S?nchez Ram?rez, Peravia, San Crist?bal, el Gran Santo Domingo entre otras, originado por la cercan?a de una onda tropical que se ubicar? pr?ximo al Canal de la Mona.

En cuanto a las temperaturas seguir?n calurosas, por lo que se recomienda ingerir suficientes, l?quidos preferiblemente agua, vestir ropas ligeras de colores claros, y evitar los rayos solares por tiempo prolongado entre las once de la ma?ana y las cuatro de la tarde.

En la costa Caribe?a, entre los sectores costeros de Bah?a Honda a la Isla Beata provincia Pedernales, se recomienda a las fr?giles y peque?as embarcaciones, navegar cerca del per?metro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales. El resto de la costa permanece normal para uso de las playas, as? como, la navegaci?n de toda ?ndole.

Ma?ana domingo, se pronostica un incremento de la humedad e inestabilidad, a medida que la onda se desplace hacia el oeste sobre nuestro territorio, generando desde la madrugada nublados con aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento en las regiones este, noreste, la llanura costera caribe?a y la Cordillera Central, la frecuencia de estos aguaceros aumentar?n por la tarde y noche, principalmente en La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro De Macor?s, Hato Mayor, Monte Plata, Monse?or Nouel, Mar?a Trinidad S?nchez, S?nchez Ram?rez, Peravia, San Jos? De Ocoa, Barahona, Pedernales, San Crist?bal, el Gran Santo Domingo, adem?s otras provincias cercanas a la zona fronteriza.

Clima

Distrito Nacional: Soleado en la ma?ana, siendo nublados con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde y primeras horas de la noche.

Santo Domingo Este: Soleado en la ma?ana, siendo nublados con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde y primeras horas de la noche.

Santo Domingo Norte: Soleado en la ma?ana, siendo nublados con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde y primeras horas de la noche.

Santo Domingo Oeste: Soleado en la ma?ana, siendo nublados con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde y primeras horas de la noche.

El Gran Santo Domingo: Temperaturas m?xima entre 33 ?C y 35 ?C y m?nima entre 23 ?C y 25 ?C.