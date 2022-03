Menstruacion: considerada por algunos como <>

The content originally appeared on: El Dia

“En mi casa nunca me hablaron del tema; veia a mi madre de vez en cuando lavar unos panos y ponerlos al sol, pero cuando preguntaba para que eran solo me decia: para una cosa.

Mis amigas, mayores que yo, si me decian que era eso; ya era un secreto entre nosotras.

Ya a los 18 anos cuando me llego por primera vez, recuerdo que al salir de la escuela recogi unos guandules para venderlos, cuando de pronto siento que algo me baja y se me humedecen las entre piernas, fui al bano y supe que habia llegado el momento…

Me bane, me coloque un trapo y con lo que gane de la venta, compre mi primera toalla sanitaria, a escondidas, porque antes decir que fulana se formo eso era una cosa muy grande. Mi padre me decia: cuando te formes me avisas; pero nunca le dije”.

Narra Maritza Baez, de 45 anos quien hoy reconoce que hablar de la menstruacion es un tabu social.

Sin embargo para el Ginecologo Welin Soler, la menstruacion es un sangrado visible transvaginal que debe ocurrir de forma ciclica cada 28 dias; es uno de los signos de que el proceso de la ovulacion se esta dando; identifica el final del ciclo anterior y el principio del ciclo siguiente; y por lo tanto indica el nivel de la fertilidad en la mujer.

No obstante, hablar de este tema podria resultar vergonzoso, tanto asi que algunas mujeres prefieren referirse a ella como “la costumbre”, “la regla”, “la visita”, “la luna” o simplemente “la cosa”.

Entonces, ?por que algo natural en todas las mujeres, puede resultar obsceno?

La menstruacion, origen del tabu social

La contradiccion moral vinculada al significado de la menstruacion no es nueva, pues el concepto se encuentra en el papiro Ebers, uno de los mas antiguos tratados medicos y de farmacopea conocidos, redactado en el antiguo Egipto, cerca del ano 1500 antes de Cristo; fechado en el ano 8.o del reinado de Amenhotep I, de la dinastia XVIII.

El manuscrito narra que civilizaciones antiguas le otorgaban propiedades magicas y curativas a la menstruacion sin embargo, durante su periodo las mujeres debia ser aisladas.

De igual modo, libros religiosos como la Biblia tambien lo senalan.

“Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete dias estara apartada; y cualquiera que la tocare sera inmundo hasta la noche”, Levitico 15: 19.

Menstruacion: sinonimo de verguenza

La psicologa clinica Cinthia Ortiz indica que la incomodidad en las mujeres durante su ciclo menstrual no solo se debe al sangrado que expulsan en ese momento sino tambien a los efectos de los cambios hormonales en el organismo.

“Las mujeres durante la menstruacion transpiramos un olor que para nosotras no es agradable, inclusive para los que estan al lado de nosotras”, manifiesta Ortiz.

Esto debido -segun el especialista Welin Soler- a la probabilidad de que la sangre este mezclada o no con las secreciones vaginales y si estan infectadas por algun hongo o bacteria, “lo que significa que dependiendo la caracteristica del olor vamos a tener que pensar en infecciones o no”.

Soler senala que tanto el olor como el dolor en la menstruacion son claves para detectar alguna infeccion o patologia en la mujer, tal es caso de la endometriosis una patologia cronica, que afecta a 1 de cada 10 mujeres y que afecta a cerca de 150 millones de mujeres en el mundo; el sintoma mas recurrente es un dolor muy fuerte durante el periodo menstrual.

Siendo esta es una de las razones por la que hablar de menstruacion y sus sintomas deberia dejar de ser un tabu para algunos, Cinthia Ortiz exhorta que las madres a empoderar a las hijas del tema y hacerles entender que no es un problema ni verguenza, y ensenarles a externar cuando tienen un colico intenso en lugar de decir: “Me duele la cabeza”.

“Conversaciones de adultos”

Ramona Alvarez y Agustina Nova de 82 y 43 anos respectivamente relatan que se enteraron de que se trataba el ciclo menstrual, justo el dia que tuvieron su primera menstruacion, porque en esa epoca segun ella esto era la verguenza de la mujer.

Cinthia Ortiz explica que algunas madres prefieren no hablar la menstruacion con sus hijos ademas de verguenza, porque tendria que tocar el tema de la sexualidad.

“A veces la madre piensa que si hablas de menstruacion y relaciones sexuales puede ser que esa nina comience a imaginarse cosas y quiera ser mas curiosa, por eso solo le dice: la menstruacion te llega; y ahi se quedo todo, donde en realidad la cosa es mucho mas compleja”, aclara la psicologa.

Romper con el tabu

La psicologa Ortiz senala que la comunicacion entre padres e hijos en cuanto a su desarrollo fisico desde temprana edad, es esencial para que aprendan a conocer su cuerpo y para que en el futuro tenga una buena convivencia en pareja.

“En el caso de la pareja los hombres no han sido educados en base a este tema, y lo ven como algo tan ligero y no comprenden el proceso por el cual esta pasando esa mujer en ese momento”, detalla.

De igual manera, sostiene que la verguenza se extiende hasta la indecision de acudir o no al ginecologo ante cualquier anomalia.

“Hay un mito de que el Papanicolaou duele, y no duele sino que es una molestia porque es un cuerpo extrano, hay mujeres que no van donde un doctor sino una doctora porque entienden que la va a tratar mejor porque no va ha haber verguenza”, expone.

Importancia de la menstruacion

Pese a que algunos consideran la menstruacion como tema tabu, esta no deja de ser un signo vital mas del cuerpo, puesto que ademas de indicar el nivel de la fertilidad en la mujer; la intensidad de los colicos durante el periodo, su olor y duracion podria arrojar luz ante un posible trastorno en el utero, manifiesta el especialista Soler.