Más de 300 dominicanos fueron repatriados de unos 20 países en enero

10 February 2026
This content originally appeared on Listín Diario.

Para el año 2025, República Dominicana recibió 5,084 criollos que fueron repatriados de diferentes países, de acuerdo a datos que posee la Dirección General de Migración (DGM) en sus estadísticas.

Los números de este año 2026 establecen que en el mes de enero fueron devueltos al país 305 dominicanos. Esta cifra supera las repatriaciones realizadas en enero de 2025 cuando se contabilizaron 251.

Del grupo devuelto en el primer mes de este año, se establece que 29 son mujeres y el resto hombres.

Los dominicanos fueron repatriados de al menos 20 países, siendo los mayores Estados Unidos y Puerto Rico, desde donde fueron repatriados 264 personas. De Puerto Rico fueron devueltos 49 dominicanos y de Estados Unidos 215.

Entre los demás países se encuentran Chile, Colombia, España, Guyana, Canadá, Panamá, Alemania, Israel, San Martín, Italia, entre otros.

No todos los que aparecen en el listado, de acuerdo a Migración, regresaron al país forzado por los países en donde se encontraban, al menos 3 decidieron retornar de forma voluntaria al país.

El grupo se encontraba en estos lugares bajo acusaciones de migración ilegal, que representa la mayoría de los repatriados, drogas, robo, homicidio, fraude, documentos falsos, violencia, asalto, entre otros. 

