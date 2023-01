Santo Domingo.-La medallista de oro mundial en relevo mixto 4×400 y subcampeona ol?mpica en 400 metros planos, la dominicana Marileidy Paulino, har? todo lo humanamente posible este a?o para recorrer esa distancia en menos de 48 segundos.

Con tal aspiraci?n y meta para 2023, Paulino, de 26 a?os, busca inscribirse en un muy exclusivo c?rculo de atletas velocistas, que han conseguido bajar de los 48 segundos en dicha especialidad.

“Me estoy enfocando mucho m?s en lograr como meta bajar de los 48 segundos, pues solo dos o tres mujeres han conseguido recorrer los 400 metros planos en 47 segundos y algo”, enfatiz? la atleta oriunda de Don Gregorio, Nizao, provincia Peravia.

Paulino tiene programado viajar esta semana a Colombia junto a su entrenador, el cubano Yassen P?rez, para concentrarse en un campamento de altura, preparatorio para uno de los muchos eventos nacionales e internacionales, en que tiene programado participar este a?o.

“Luego planeamos estar unos d?as en el llano para reafirmar ese trabajo que haremos en la altura colombiana”, revel? P?rez.

Eventos a la miraPara este 2023, la velocista revel? que planea competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador, Juegos Panamericanos Santiago de Chile, el Mundial de Budapest, la Liga Diamante, “y vamos con todo para esos eventos”.

Marileidy, tambi?n campeona de la Liga Diamante, afirm? que “si estoy en salud y, sobre todo con Dios como gu?a, puedo alcanzar esa meta”. “S? que puedo hacerlo”, agreg?, durante un extenso reportaje para la agencia EFE, reproducido en Youtube.

La corredora, punta de lanza de la selecci?n dominicana de atletismo, est? consciente de que para lograr su prop?sito en el actual ciclo ol?mpico “tendr? que guayar mucho la yuca, hacer un gran esfuerzo, pues mi marca personal en la especialidad es de 48:99.

“Estoy trabajando mucho con tal de lograr cristalizar mis objetivos en 2023 con Dios siempre por delante, bajo la direcci?n de mi entrenador Yassen P?rez”, expres? Paulino.

“Nunca paro de prepararme, cada d?a con m?s fe y empe?o, buscando conseguir mis metas en el ?valo, de ah? mi empe?o en volar por debajo de los 48 segundos”, enfatiz? Marileidy Paulino.

Optimismo

— A?n falta lo mejorMarileidy considera que a?n no ha explotado todo el potencial con que fue dotada por la naturaleza y que a?n le restan muchos ?xitos por brindar al atletismo dominicano. “Dios me gu?a y yo pongo mi esfuerzo”, dice Paulino .