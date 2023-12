“All I Want for Christmas Is You”, la exitosa canción de Mariah Carey ha logrado en un solo día más de 20 millones de reproducciones en Spotify.

Hace años que el clásico musical «All I Want for Christmas Is You» de la cantante estadounidense Mariah Carey es un himno navideño que se escucha a nivel mundial, sin importar culturas, fronteras o idiomas.

Esta canción en diciembre siempre se posiciona como una de las más escuchadas en la plataforma de Spotify, sin embargo, este año consiguió algo inédito, ya que la melodía ha sido la más escuchada durante un día completo en esa plataforma.

Para realizar este hito, tal y como puede comprobarse en la propia plataforma de Spotify, el éxito navideño de la cantante estadounidense ha tenido en 24 horas alrededor de 23.700.000 reproducciones.

Los indicadores de la canción en la citada plataforma son titánicos debido que durante los últimos instantes del año terminará con una media de 75 millones de oyentes mensuales.

Sin dudas que All I Want for Christmas Is You ha calado en el gusto de la audiencia quienes cada año se mantienen fiel a ella.

El inicio de su éxito

A pesar de que la canción se estrenó en el año año 1994 junto a otros villancicos navideños en el álbum Merry Chritmas, su éxito comenzó a despegar con el estreno en el 2003 de la película «Love actually».