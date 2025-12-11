EEUU ataca otra lancha en el Pacífico Medio Ambiente: coloración verde del agua en la presa de Hatillo se debe a floración de algas Condenan a 30 años de prisión a Ammy Hiraldo Peña por matar a Yennely Duarte Hilario Diamondbacks y el pitcher Michael Soroka acuerdan por un año Perú: Congreso autoriza ingreso de personal militar de EE.UU. hasta diciembre de 2026 Apple superará a Samsung en envíos de 'smartphones' por primera vez en 14 años
María Corina Machado se reúne con sus hijos tras más de dos años de separación

11 December 2025
La nobel de la paz venezolana María Corina Machado relató este jueves su reencuentro con sus tres hijos en Oslo, después de más de dos años sin verlos.

Tras un viaje secreto, la líder opositora de 58 años llegó a la capital noruega, pero demasiado tarde para asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz , que reconoció a su hija Ana Corina Sosa.

La implacable crítica de Nicolás Maduro , que vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, reapareció el jueves en público por primera vez en casi un año. Salió a saludar desde el balcón de su hotel después de las 02H00 (01H00 GMT) y recibió una ovación.

Consultada por la prensa sobre sus primeras horas en Oslo y el reencuentro con sus hijos, la galardonada no escondió su emoción.

"No logré dormir durante la noche, repasando una y otra vez el instante en que vi a mis hijos", señaló en una conferencia de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

"Durante semanas había pensado en esa posibilidad y en quién abrazaría primero. Finalmente los abracé a los tres al mismo tiempo, y fue uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida", relató Machado.

Sus tres hijos -Ana Corina, Henrique y Ricardo- viven en el extranjero.

En ausencia de su madre, Ana Corina, de 34 años, recibió la medalla de oro y el diploma del Nobel, un premio dotado con 1,2 millones de dólares.

La última vez que Ana Corina había visto a su madre fue en diciembre de 2023, siete meses antes de las elecciones presidenciales en Venezuela , en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las denuncias de fraude formuladas por la oposición.

