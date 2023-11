Santo Domingo.-El cotizado actor dominicano Manny Pérez ha dejado a más de uno con la boca abierta cuando contó su historia de amor de adolescente que lo marcó tanto que hoy día se conmueve cuando le toca hablar de los primeros pálpitos amorosos que sintió su corazón.

Entrevistado en el programa “El meneo de Correa”, el actor que lleva muchos años residiendo en Estados Unidos y trabajando en el mercado americano, reveló todo lo que pasó cuando en su adolescencia emigró desde su tierra natal Baitoa y fue enviado al extranjero en el mismo avión donde iba su gran amor.

EnamoradoCon un brillo en los ojos que sólo producen esos amores campesinos de épocas pasadas, Manny Pérez suspira y dice: “Cuando chiquito yo estaba enamorado de una vecina mía que se llama Odelisa.

Diantre yo amaba a Odelisa, incluso Odelisa se fue con nosotros en el mismo avión para Estados unidos, mi papá y mi mamá mandaron a los seis hijos más jóvenes de la casa con el papá de Odelisa para Providence y ella fue parte de ese grupo que nos fuimos en ese vuelo”, relata el actor con un sentimiento tan real que el video de esa entrevista se ha vuelto viral.

Odelisa parece que ha quedado inmortalizada en la memoria de Manny, y e n su tierno relato dice: “¡Odelisa muchacha! Caramba, me partió el corazón, supe que en un tiempo se mudo para Ohio con ese muchacho con el que tuvo una hija preciosa, ¡hay yo la quiero tanto!, y mira nunca la besé, nunca llegué a darle un beso, ella regresó a Providence, no creo que siga con ese hombre”, sigue contando…

Uno de los momentos más emotivos y cautivadores de la entrevista fue cuando el protagonista de “La Soga”, relata la vez que un abrazo de Odelisa le devolvió la vida y lo aterrizó para vivir una de las experiencias más desgarradoras de su vida.

“Cuando mi papá falleció, yo tenía como 20 años, estaba en la universidad de Nueva York y para llegar a Providence era una locura, me avisaron a las tres de la mañana no había autobuses y entonces un vecino mio nos llevo a mi y a mi hermano a ver a mi papá llegue allá, pero a todo eso yo no creía lo que estaba pasando en ese momento y cuando llegue a la funeraria y vi a papá ahí no creía lo que estaba pasando y no entendía nada (mira como se me engrifan los pelos), y en ese momento entró Odelisa, don, y me dio un abrazo, don, y ¡Uff!, ahí fue donde yo dejé fluir todo y me derrumbe y empecé a llorar, porque esa mujer era el amor de mi vida.

Yo tenía muchos años sin saber de ella y cuando me dio ese abrazo ahí fue que salió todo lo que estaba agarrando.

— Se alejaronHablando con sentimiento, Pérez cuenta la historia y recuerda que cuando llegaron a Estados Unidos, Odelisa se fue a vivir un poco lejos de ellos y fue así que con el tiempo se alejaron y ella se enamoró de otro hombre.