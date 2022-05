Manny Manuel interpretara a Juan Gabriel y presenta look que usara

The content originally appeared on: El Dia

Puerto Rico.- La admiracion de Manny Manuel por el legendario cantautor mexicano Juan Gabriel desperto en sus anos de escuela elemental, cuando las letras de temas como “Querida” y Hasta que te conoci se colaban entre las canciones que fueron anadiendose a su repertorio favorito. En aquel entonces las entonaba con la naturalidad de un fanatico mas.

Pero para las funciones de este sabado y domingo, el compromiso lo ve diferente. Las exigencias, y prestar atencion a los detalles, han formado parte de su interes en presentar un espectaculo memorable a traves de “Manny Manuel: Amor eterno, Tributo al repertorio de Juan Gabriel”, segun el diario Primera Hora.

“Mi interpretacion sera con el alma”, afirmo enfatico el cantante sobre el encuentro musical que sera en el Centro de Bellas Artes de Caguas. “Yolandita (Monge), Rocio Durcal, Juan Gabriel…, yo siempre digo que esos eran mis primeros profesores vocales sin yo darme cuenta, porque yo no sabia que habia que tomar clases de voz y, eventualmente, fue que lo descubri. Pero hoy, cuando me pongo a pensar, eran los primeros vocal coaches, antes de pensar que iba a subir a un escenario a cantar”, reflexiono, y compartio que realizar este concierto tributo al “Divo de Juarez” es, “la verdad, un sueno hecho realidad”.

Las expresiones del interprete fueron compartidas durante un encuentro para mostrarnos los atuendos que lucira como parte del espectaculo, creaciones del disenador Reynaldo Jose, quien cuenta con mas de dos decadas en la industria de la moda.

“Trabajo conmigo en el concierto pasado !Viva la vida!. Me encanto, su energia, su trabajo, su responsabilidad, y por eso quise volver a trabajar con el”, resalto. Para esta ocasion, le comunico su deseo de que el vestuario estuviera inspirado en la presentacion del cantante mexicano en el Palacio de Bellas Artes en su tierra natal, en 1990.

“Su ropa en ese espectaculo a mi me volvio loco la manera en que se presentaba, toda esa suntuosidad a la hora de vestir, ese respeto que le daba al publico en su vestimenta. Entonces eso queria yo, recrear, en cierta manera tener una replica de lo que eran esos tres cambios que hizo en ese concierto. Ya tenemos el cambio del bolero negro con dorado, el segundo que vamos a subir a escena con el. El blanco, con toda pedreria, lleno de mucha vistosidad”.

Las piezas a cargo de Reynaldo Jose Design Studio, que tuvieron en cuenta fusionar estilos al vestir de ambos interpretes, tambien incluiran una chaqueta turquesa con flecos grises. Como parte del diseno, cuentan con lentejuelas e incrustaciones en malla. Broches y apliques con cristales y mostacillas complementaran los atuendos como elementos decorativos. En el calzado, se opto por un par blanco, uno gris y otro color negro para resaltar cada indumentaria.

Por otro lado, la direccion musical de la velada musical en homenaje a Juan Gabriel estara a cargo de Luis Amed Irizarry. La experimentada Aidita Encarnacion tiene a su haber la direccion vocal del coro. “Estoy feliz de contar con ellos en esta parte”, destaco el artista, y hablo sobre como se ha ido preparando para este encuentro.

“No voy a imitar a Juan Gabriel, que conste. Voy a seguir siendo yo, mi esencia, pero cantando sus canciones, que son canciones retantes, no son faciles, de mucha letra, de mucho mensaje. La tesitura de Juan Gabriel era sumamente alta, los rangos. Todo va moldeado a mi persona, pero sin perder esa esencia que tenia Juan Gabriel en escena, esa magia, esa simpatia, ese carisma, tratar de llevarlo un poco a mi persona, que no vamos muy lejos. Tengo la gracia de que el pueblo me quiere, me agasaja, canta mis canciones. Eso mismo, pero pensando que vamos a traer a Mexico un poco al escenario del Bellas Artes de Caguas”, y resalto que “mi interpretacion sera con el alma”.