SANTO DOMINGO.-Con invitados nacionales e internacionales de renombre, como Fernando Villalona, el artista Manny Cruz est? listo para presentar su espect?culo Dominicano de coraz?n, el s?bado 4 de marzo en e Palacio de los Deportes, desde las 8:00 de la noche.

Nosotros vamos a tener invitados, no solo del pa?s, sino internacionales, pero no puedo mencionarlos, porque es una sorpresa. S? les digo que habr? urbanos y de merengue, por lo que ser? un espect?culo muy chulo y para toda la familia”, expres? Manny Cruz.

M?s de 12 m?sicosEl int?rprete de ‘Santo Domingo’ prepara un espect?culo con m?s de 12 m?sicos en escena dirigidos por Antonio Gonz?lez, un cuerpo de baile a cargo de Marcos Taveras, la direcci?n art?stica de Alberto Zayas y producido junto a su equipo de Focus Entertainment y Elka N??ez.

Adem?s, tendr? cuatro talentos promesas del merengue como contraparte, Jerek Music, Ryan Milo, Jameson Ram?rez y Miguel Delgado, con la intenci?n de apoyar a los j?venes que buscan abrirse paso en el g?nero.

Un sue?o”Hace a?os lo so??, y es sumamente incre?ble que ya en unos d?as se har? realidad. En el 2009 fui parte del coro en el espect?culo de nuestra gran Maridalia Hern?ndez en el Palacio de los Deportes, y me recuerdo estando all?, parado en el escenario con mi coraz?n lleno de sue?os pensando “alg?n d?a me presentar? aqu?. 14 a?os despu?s, Dios me conceder? ese gran sue?o.

Sin lugar a dudas ser? el reto m?s grande de mi carrera y estoy muy agradecido de todo el p?blico por su inmenso cari?o. La verdad que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida”, manifest? el artista.

All? estaba su hermano, el cantautor Daniel Santacruz, d?ndole apoya a su hermano, a quien se le notaba orgulloso de ver a su familiar tan emocionado hablando de lo que har?a el pr?ximo s?bado 4 de marzo.

El entusiasmo de Manny Cruz se mostr? cuando fue llamado ha hablar con los periodistas que cubr?an la actividad, la cual cont? con muy buena asistencia.

Durante estos cinco a?os que lleva como solista, Manny Cruz ha grabado varios discos, con canciones que han tenido pegadas como Santo Domingo, Tarde, Navidad, Sabes enamorarme, Bailando contigo, Estoy completo, Sobrenatural, entre otros.

PatrocinadorLa plataforma Altice Music, patrocinadora de esta actividad, destaca la trayectoria de Manny Cruz la cual se ha caracterizado por poner en alto y llenar de aires nuevos el merengue. As? lo manifest? la marca en la rueda de prensa realizada en ocasi?n del evento.

Valoraci?n”Manny es uno de esos dominicanos que son ‘el final’, nos llena de orgullo ser parte de este hito en su carrera y nos alegra hacer posible el disfrute de este concierto para nuestros clientes redimiendo sus fidepuntos o adquiriendo sus boletas con un 15 % de descuento”, indic? Oscar N??ez, director de Marketing de Altice.

Altice Music celebra esta ocasi?n favoreciendo a sus usuarios con la oportunidad de compartir con Manny en un Meet & Greet exclusivo, la misma noche del evento.

Dos clientes y sus acompa?antes podr?n vivir esta experiencia ?nica tras resultar ganadores del concurso que actualmente se desarrolla en las redes sociales de Altice Dominicana @alticedo.

Otro beneficio que trae la plataforma a sus clientes es la facilidad de cambiar sus fidepuntos por boletas para el concierto; deben realizarlo en la tienda Altice de Downtown Center y redimirlo en Uepa Tickets donde recibir?n sus boletas.

Mientras que aquellos que quieran optar por el 15 % de descuento en la compra solo deben acceder al App MiAltice en la secci?n de beneficios, 2×1 descuentos, solicitar la oferta y con el c?digo QR dirigirse a Uepa Tickets a retirar la boleta, en un concierto muy familiar.

Colaboraciones

— Los artistasManny Cruz ha grabado con Milly Quezada, Eddy Herrera, Johnny Ventura, Elvis Crespo, Ilegales, Anthony Santos, Gabriel Pag?n, Kiara Franco, Danny Yanes, Martha Heredia, Nacho, Daniel Santacruz, entre otros.