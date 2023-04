Hace algunos d?as, Maluma despert? los m?s bajos instintos de sus seguidores en redes sociales, con una fotograf?a mientras disfrut? de la piscina. Aunque algunos internautas afirmaron que el paisa mostr? m?s de la cuenta en esa ocasi?n, lo cierto es que el juego de luces y movimientos de agua, hicieron pensar que el paisa estaba completamente desnudo.

Y mientras algunos est?n en una semana de recogimiento durante la Semana Santa, el paisa aprovech? el momento para compartir una postal con la que a sus m?s de 62,9 millones de seguidores posiblemente los puso a “pecar” con las tentadoras postales con solamente una toalla sobre sus piernas.

“?Ma?anero?”, escribi? el int?rprete de Junio, Haw?i y Sobrio en el pie de foto de la publicaci?n que en menos de 24 horas ya ha conseguido cerca de 700.000 likes y algunos comentarios entre los que destacan el de Anuel quien le respondi?: “no me est?s haciendo lucir mal con estas fotos”. Otros haciendo alusi?n a la temporada de oraci?n le replicaron “?Para la pascua?”.

Y es que en una de las instant?neas que comparti? el antioque?o, se ve recostado hacia la cama con sus brazos recogidos, el cabello mojado como reci?n salido de la ducha y con el torso descubierto, destacan sus bien trabajados abdominales y pectorales, en los que se ven los tatuajes que recorren sus extremidades.

Mientras mira fijamente a la c?mara, probablemente las miradas se desv?an hacia la toalla amarrada a su cintura y que por poco deja poco a la imaginaci?n.

Maluma se refiri? a su participaci?n en el Festival Vallenato: “Un sue?o hecho realidad”Maluma volver? a desarrollar una presentaci?n musical en el pa?s, pero esta vez como parte del ‘Festival de La Leyenda Vallenata’, cuya versi?n para este 2023 est? programada desde el 26 de abril hasta el 30 del mismo mes.

“Al 56 Festival de La Leyenda Vallenata llega Nodal desde M?xico y, por primera vez, a Valledupar, este 28 de abril. El 29 de abril llega Carlos Vives con sus mayores hits y presentando su nuevo ?lbum: “Escalona, nunca se hab?a grabado as?”, y el 30 de abril Maluma pondr? on fire el escenario del Parque de la Leyenda Vallenata, ‘Consuelo Araujo Noguera’, con ellos un line up de lujo por d?a para que la parranda no pare”, fue el mensaje compartido por el festival desde sus redes sociales el 21 de marzo de 2023.

Ahora bien, ?qu? ha dicho el cantante urbano sobre su concierto en el evento vallenato m?s importante de Colombia?, desde la cuenta de Instagram del Festival se public? un video en el que, en primer lugar, Maluma est? cantando a capela sus canciones ‘Sobrio’ y ‘Haw?i’, enseguida dice:

“Tantas canciones que vamos a cantar el 30 de abril en el Festival Vallenato, Dios m?o bendito, este es un sue?o hecho realidad… Valledupar, gracias a toda mi gente por la oportunidad de estar all?, hace mucho tiempo que no canto en la costa mi gente. Yo creo que eso va a ser un concierto que siempre va a quedar en nuestros corazones, as? que no se pierdan la oportunidad de ver a Maluma baby este 30 de abril por primera vez, Festival Vallenato, cantando todos mis ?xitos, incluyendo todo lo nuevo”.

Fuente: infobae