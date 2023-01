Patrick Mahomes termin? el viernes una semana completa de pr?ctica con su tobillo derecho lesionado, y el entrenador de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, declar? que su mariscal de campo All-Pro est? listo para el juego de campeonato de la AFC contra los Cincinnati Bengals.

Mahomes sufri? un esguince en la parte alta del tobillo en el primer cuarto de la victoria de la ronda divisional de la semana pasada sobre Jacksonville, y regres? despu?s del medio tiempo para pulir la victoria. Eso envi? a los Chiefs a su quinto juego de campeonato consecutivo de la AFC, donde se enfrentar?n a los campeones de la AFC Norte el domingo por la noche en una revancha de la derrota en tiempo extra del a?o pasado ante los Bengals.

“Se ve bien”, dijo Reid. “Quiero decir, se est? moviendo bien. Va a salir a jugar”.

Mahomes ha tenido quiz?s su mejor temporada, lanzando para 5,250 yardas, el m?ximo de su carrera, con 41 pases de touchdown, l?der en la liga, y obtuvo 49 de 50 votos de primer lugar en la votaci?n All-Pro. Tambi?n se encuentra entre los cinco finalistas al MVP de la liga.

“Siento que todav?a puedo hacer muchas cosas”, dijo esta semana. “Veremos a medida que nos acerquemos m?s y m?s, y lo veremos durante el juego. No puedes hacer exactamente lo que vas a hacer en esos momentos del juego (en la pr?ctica), pero todo lo que puedo hacer es prepararme de la mejor manera posible y luego, cuando entremos en el juego, esperas que la adrenalina se hace cargo”.

Mahomes prometi? jugar desde el momento en que los Chiefs vencieron a los Jaguars el pasado s?bado por la noche, subi? al podio justo afuera del vestuario de Kansas City y proclam? que su tobillo se sent?a mejor de lo esperado. Mahomes comenz? el tratamiento esa noche y un examen de resonancia magn?tica preventivo realizado al d?a siguiente no mostr? da?os estructurales.

Su tobillo derecho no estaba m?s vendado que el izquierdo cuando Mahomes se dirigi? al campo de pr?ctica bajo techo el mi?rcoles y jueves. Estaba rebotando como si nada estuviera mal el viernes para un entrenamiento final al aire libre.

“Nos estamos preparando para Patrick Mahomes como si estuviera al 100 por ciento”, dijo el corredor de pases de los Bengals, Sam Hubbard, “porque estoy seguro de que jugar? al 100 por ciento. Eso es todo lo que puedes hacer.>>

Los Chiefs han sido t?midos sobre su plan de juego para Cincinnati, que los ha derrotado tres veces en los ?ltimos 13 meses, incluido el fat?dico juego por el t?tulo de la AFC en enero pasado. Pero hay una buena posibilidad de que Reid y el coordinador ofensivo Eric Bieniemy lo modificaran para proteger a Mahomes, quien es asombroso cuando se trata de extender jugadas con su habilidad de codificaci?n.

Mahomes ha lidiado con muchas lesiones en los ?ltimos a?os, y esta no es la primera vez que sucede en el escenario de los playoffs.

Hace dos a?os, Mahomes fue incluido en el protocolo de conmociones cerebrales durante una victoria divisional sobre los Browns, aunque regres? la semana siguiente para llevar a Kansas City a una victoria por el t?tulo de la AFC sobre Buffalo. Mahomes tambi?n estaba lidiando con el dedo del pie de c?sped, que dijo esta semana fue la lesi?n m?s dolorosa por la que ha jugado durante su tiempo en la NFL.

Mahomes termin? oper?ndose despu?s de que los Chiefs perdieran ante Tampa Bay en el Super Bowl.

Tengo mucha gente buena a mi alrededor en todas partes”, dijo Mahomes, quien elogi? al cuerpo t?cnico de los Chiefs junto con su entrenador personal, Bobby Stroupe. “Hemos hecho muchas cosas de tobillo, rodilla y pie, especialmente despu?s de las ?ltimas lesiones que he tenido. Creo que eso me prepar? para recuperarme r?pidamente aqu? y poder estar en un buen lugar”.

Mahomes tambi?n ha recibido el apoyo de jugadores de toda la liga, incluido el mariscal de campo de los Buccaneers, Tom Brady.

“Tengo una buena relaci?n con ?l ahora y me da muchos consejos”, dijo Mahomes. “?Por qu? no querr?as aprender de la CABRA? Entonces, cada vez que alguien as? quiera darme un consejo, lo aceptar?, y es genial ver a los muchachos que has visto crecer toda tu vida poder hablar contigo en ese tipo de plataforma”.