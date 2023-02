Patrick Mahomes, ‘quarterback’ de los Kansas City Chiefs, reconoci? este jueves que ser? un gran desaf?o superar en el Super Bowl LVII a la defensiva de los Philadelphia Eagles, la n?mero uno de la NFL en capturas de mariscal de campo.

“Por una raz?n ellos terminaron con la mejor defensiva de la liga, para uno como ‘quarterback’ ser? un gran desaf?o salir e intentar tener ?xito en cada serie ofensiva”, acept? Mahomes en conferencia de prensa. Al final de la temporada regular Philadelphia termin? con 70 capturas de ‘quarterback’, la primera en esa estad?stica.

El pasador de los Chiefs elogi? a la l?nea de los Eagles, a los que se medir?n en el Super Bowl LVII en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona, el pr?ximo 12 de febrero.

“Tienen grandes jugadores, un excelente coordinador defensivo y un esquema que involucra a todos sus elementos. Adem?s, una gran combinaci?n de talentosos jugadores veteranos y j?venes”, destac? el quarterback. Patrick Mahomes, campe?n en el Super Bowl LIV con Chiefs, habl? del esguince que sufri? en el tobillo previo al juego por el t?tulo de la Conferencia Americana (AFC) en el que vencieron a los Cincinnati Bengals el domingo pasado.

“Fue un juego muy intenso. Me dol?a un poco, pero no creo haber dado ning?n paso atr?s para que se agravara. A?n hay un poco de dolor, pero aparte de eso siento que estoy con buena perspectiva”, explic?. A diferencia de Mahomes, no es tan optimista la situaci?n para Mecole Hardman, receptor quien se resinti? de una lesi?n en la pelvis y seg?n acept? en su turno en la conferencia Andy Reid, entrenador del equipo, est? casi descartado para el Super Bowl.

“Hizo un esfuerzo muy valiente y mi coraz?n est? con ?l, pero est? muy dolido y es complicado que llegue al partido”, admiti? Reid. Mejores noticias entreg? el coach respecto a sus otros dos receptores, JuJu Smith-Schuster, quien present? molestias en la rodilla, y Kadarius Toney, lastimado de un tobillo.

“Toney est? cerca, lo est? haciendo muy bien y a Juju lo veo en camino. Somos muy optimistas con ambos en este momento”, concluy? Reid.