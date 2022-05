Santo Domingo.-Madres de ni?os con anemia falciforme (falcemia), pidieron ayer arreglar la m?quina de lavado de sangre en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral.

Debido a que ese equipo se encuentra da?ado, estas mujeres preocupadas por la situaci?n han tenido que salir a otros centros hospitalarios, teniendo que gastar m?s de lo previsto o perdiendo dinero cuando no se hace el procedimiento de forma adecuada.

“Hay varias madres que hemos estado muy preocupadas buscando el sitio donde podamos lavar la sangre. Yo por lo menos fui al Oncol?gico y me hicieron el favor, porque me lo especificaron que esta vez me lo iban a hacer, pero despu?s ya no iba a poder ir a hacerlo”, dijo Cinthia de Le?n.

De su lado, Kilsy Hern?ndez acudi? a un centro de salud donde pag? RD$9,000 para conseguir la sangre de su hijo y cuando lleg? al hospital pedi?trico se le inform? que no se hizo un proceso que deb?a realizarse en el lavado, por lo que este l?quido no sirvi? para el infante.

Dificultad

— Cambio o arreglo

Las madres manifestaron que en el banco de sangre les explicaron que “no es cosa del hospital”, sino que hay que ir al Servicio Nacional de Salud (SNS), por lo que piden sea arreglada o sustituida.