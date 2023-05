SANTO DOMINGO.-Que los mensajes de solidaridad fueran dirigidos en masa a Vincent Carmona Arias, conocido como “el Dotol Nastra”, por el apresamiento de su hijo y no a la familia de Joshua Fern?ndez, v?ctima de asesinato en un atraco que seg?n el Ministerio P?blico fue ideado por el detenido, es para Bertina Decena, la madre del fallecido, el reflejo de la sociedad que estamos viviendo.

“Se est? viviendo de la influencia de los medios tecnol?gicos, los que estamos fuera de eso no tenemos esas gentes. Uno no conoce m?s que a sus amigos y amistades; a ellos los conocen m?s, por eso se solidarizan as?”, dijo.La inclinaci?n por el conocido tiene otras aristas, “siempre pasan cosas as? y no le dan esa cobertura, pero desde que le sucede a alguien que es de nombre, entonces lo cubren”.

Bertina es cuidadosa a la hora de hablar de las autoridades. Confiesa que reconoce que las cosas no siempre son tan r?pidas como se quisiera, pero que hacen su trabajo. Pese a lo cual, dice que como familiares, por momentos llegaron a desesperarse.

“Desde el primer d?a estoy pidiendo que alguien me ayude, que no me dejen sola en esto porque si no es as? no se iba a saber y yo me quedar?a con mi dolor”, afirm?.El momentoJoshua muri? en la madrugada del 16 de abril tras recibir un impacto de bala luego de ser asaltado junto a sus compa?eros, con quienes festejaba, en la discoteca Kiss Bar del ensanche Naco.

Antes de hacerlo, le pidi? permiso a su madre, quien se encontraba trabajando en casa de unos familiares en Punta Cana.

“Le dije que si iba para la discoteca que se cuidara. A las doce del mediod?a del domingo le pregunt? por mensajes que c?mo le hab?a ido, mi hija me hab?a preguntado si le hab?a dado permiso para amanecer fuera de la casa porque nunca antes lo hab?a hecho”, dice Decena.

Y nunca m?s lo har?a.La hoja de vida de Joshua, develada por familiares y vecinos, afirma que se trataba de un joven que alternaba su tiempo entre estudio y trabajo. Era mec?nico y tornero y se especializaba en el Infotep con el prop?sito posterior de estudiar ingenier?a.

Hab?a perdido a su progenitor tan s?lo diez meses atr?s, quien sucumbi? a la incidencia de una bacteria que contrajo mientras se encontraba en un proceso quir?rgico.

Esto provoc? que Joshua acudiera con regularidad cada semana a la tumba de su padre tal cual este lo hac?a en vida por su propia madre.

Sumaba a la sociedad”Mi hijo no le restaba a la sociedad, muy por el contrario, le sumaba y mucho”, declara con firmeza Bertina.Le quedan de su tercer hijo (el que tuvo con esfuerzo y tras medicarse para lograrlo), sus lentes de miope, sus fotos de graduaciones pasadas, varios registros de calificaciones que exhibe con orgullo, algunos certificados y piezas bien acabadas propias del oficio de la torner?a.

Su ?nica petici?n como madre dolida, es que se haga justicia castigando a los culpables. “El que lo hizo que pague a la medida de la justicia, necesito eso ya que no lo voy a poder recuperar”.

Pide adem?s a las autoridades poner mayor ?nfasis en combatir la delincuencia.”Hay demasiadas personas armadas, por todos lados pandillas y delincuentes armados. ?De d?nde sacan tantas armas?”, se pregunta.

El procesoPor el caso ya guardan prisi?n “el Dotolcito” y “Chiquito”, ambos con medidas coercitivas consistentes en un a?o de prisi?n.

El juez de la Oficina de Atenci?n Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Cena, orden? que “el Dotolcito” deber? cumplir la medida de coerci?n en la c?rcel Najayo Hombres, mientras que “Chiquito” ir? a la c?rcel de La Victoria. A su vez, la Polic?a Nacional anunci? la detenci?n de Luis Alberto Brito Troncoso, quien hab?a puesto condiciones para entregarse previamente en un audiovisual, brindando su versi?n de los hechos.

Luisito, como es conocido, se present? al destacamento de la Polic?a de Pedernales a la 1:25 de la tarde, seg?n la Polic?a.

El expediente del MPSeg?n el expediente del MP, el 16 de abril, cerca de las 2:00 de la madrugada en la calle Jos? Amado Soler, ensanche Naco, el imputado Wesley Vicent Carmona Corcino, asociado con Alison de Jes?s P?rez Mej?a (Chiquito) y Luis (pr?fugo), cometi? robo en perjuicio de las v?ctimas Isanel y Misael Morel Encarnaci?n y Alberto J. Reyes Jim?nez, producto de lo cual mataron a Joshua Fern?ndez.

Afirma que Carmona Corcino compart?a en la discoteca “Bar Kiss” y contacta desde su n?mero de tel?fono a Danil Ram?rez Santana, un conocido que se desempe?a como taxista y le solicit? recoger a Chiquito en el sector Villa Juana, para que lo lleve a la referida discoteca, una vez lo recoge este ?ltimo le pide ir a recoger tambi?n a Luis, luego los dej? a ambos en la discoteca.

Caso de un mes

— ProfundizarAunque el hecho ocurri? el pasado mes de abril, en las pesquisas las autoridades tardaron hasta dar con el Dotolcito y los dem?s implicados en el hecho sangriento. La discoteca Kiss Bar ha sido clausurada temporalmente.