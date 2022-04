Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorologia (Onamet), informo este lunes que las condiciones del tiempo se mantendran bajo un ambiente mayormente soleado y caluroso en gran parte del pais.

Meteorologia pronostico, que la incidencia de una debil vaguada generara lluvias las primeras horas de la manana, algunos aguaceros moderados con tronadas y rafagas de viento ocasionales al final de la tarde sobre la cordillera Central, la zona fronteriza y del suroeste del pais.

Para manana martes, los efectos del sistema de alta presion estaran limitando los eventos de lluvias sobre del territorio nacional.

El organismo rector del clima informo que solo se preven, episodios de chubascos aislados en horas de la tarde, asociados al transporte de humedad del viento y los factores orograficos locales sobre algunos puntos de las regiones: noreste, la zona fronteriza y los sistemas montanosos.

Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.

Santo Domingo Norte: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.

El Gran Santo Domingo: Temperatura la maxima entre 29 ?C y 31 ?C y la minima entre 22 ?C y 24 ?C.