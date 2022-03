Luisa Feliz: la dama de la TV que invita a conocer y saborear Quisqueya

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-Dominicana, espontanea, amante del campo, la montana y el olor a cafe colado en tela. Asi es Luisa Feliz, la dama de la pantalla chica que debe llamarse “la mujer emprendimiento”, pues en 30 anos de trayectoria ha sabido ensenar como descubrir y saborear lo dominicano, a traves del lente, las letras y la fotografia.

Por el ejercicio de su trabajo ella ha vivido gratas experiencias inolvidables en escenarios internacionales y locales, pero confiesa que de estas lo mas fabuloso son las que ha disfrutado en el campo sentada en una silla de cana o guano, respirando el olor de un buen moro con coco, hecho en horno de lena, sintiendo la brisa fresca de la montana, en compania de gente pura y con corazon noble.

Para ella, esto es su experiencia estrellas Michelin.

Feliz ha desarrollado proyectos, acciones creativas y sociales a favor de uno de los sectores mas importantes e identitarios que tiene cualquier nacion, como es su riqueza gastronomica, turistica y el valor de su gente.

Amante de las fotos

La comunicadora, amante de la fotografia, se define como una apasionada de la industria turistica y la gastronomia que, a traves del programa Buen Vivir, ensena lo mejor de lo nuestro. Ha hecho camino al andar, no en vano es la pionera del nicho gastronomico de Republica Dominicana, con la creacion de mas de 10 eventos que impulsan lo autoctono.

De espiritu aventurero

Desde pequena se perfilaba como una aventurera y amante de los estilos de vida, ya que confiesa que desde nina siempre le gustaba cantar, bailar, y era muy sociable. Siempre irradiaba una energia especial, le gustaba ser lider, salia a la defensa de su hermano, y en la adolescencia le encantaba todo lo referente a moda; vivia los grandes espectaculos de moda.

En este sentido, sostiene que “tambien fue la epoca donde hice mi primer negocio de hacer mantecados con una amiguita. A los 20 ya adoraba la cronica social, amaba esos programas de cronica rosa. Un mundo con el cual inicie en la television dominicana de la mano de Pedro Nunez del Rico, y ya a esa edad comence a trabajar en la industria hotelera.

Es decir, que me he desarrollado justamente en lo que me define, en lo que amo, en lo que para mi no es un trabajo, en lo que pongo todo mi corazon y dejo plasmado mi nombre en cada iniciativa, mi sello personal”.

Esta mujer perseverante y creativa es una trabajadora incansable, que hace honor al termino emprendimiento.

Con la llegada de la pandemia conocio un poco mas de resiliencia, explica que el Grupo Buen Vivir tenia mas de cinco eventos anuales, ademas de asesorias gastronomicas, y todo se fue al piso. Manifestando: “Ese fue el momento donde nos reinventamos e hicimos la iniciativa solidaria “Mandiles de Esperanza”, donde salimos en plena pandemia a todos los pueblos y bateyes para llevar el mensaje de esperanza, progreso y resiliencia.

Visitamos a mas de cuatro bateyes en Barahona donde tuvimos que llegar con todas las medidas de precaucion para no infectarnos. Pero cuando llegabamos recibiamos una bendicion que sobrepasaba todo entendimiento”.

Luego siguieron creando en plena pandemia y se les presento la oportunidad de volver con el programa elite Buen Vivir, especializado en gastronomia y turismo, que se transmite los domingo a las 5:00 p. m., por el Canal 4RD.

“Gracias al respaldo y confianza de Nelson Marte, director general del canal 4RD, logramos llevar al aire un contenido refrescante para que los televidentes puedan saborear RD y descubrir cada rincon de su pais”.

Razon Social

Feliz, hotelera de profesion, quien lucha incansablemente a favor de la valorizacion de los productos locales con la campana “Apoya lo Local”, y “Cocina Dominicana Pruebala y Promuevela”, contribuye con el fortalecimiento de la cocina dominicana.

Actualmente es directora del Grupo Buen Vivir que realiza eventos dedicados a la industria gastronomica y dirige la revista Dominicana Gourmet, tambien es consultora gastronomica de Descubre Barahona y Palito Seco del Cluster Turistico y Productivo de Barahona. Satisfecha con su labor, destaca que empodera a las mujeres para que puedan crecer.

Cultiva la autoestima

— Mensaje a mujeres

Es importante tener una alta autoestima, desarrollar el sentido comun, esto sumado a la actitud, capacidad de trabajo y educacion continua. Saber que del corazon emana la vida, por ende, la busqueda constante de crecimiento espiritual lleva al equilibrio perfecto.

Perfil

Nombre: Luisa Feliz

Edad: 53 anos

Su regalo de vida

Tiene una hija de 22 anos, Brenda Marie Nouel Feliz y un hijo de 31, Fernando A. Feliz Pimentel, que le dejo su hermano.