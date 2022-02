Luis Miguel: “Hay que darle a la gente lo que le gusta”

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.-El bachatero Luis Miguel del Amargue est? de fiesta con la puesta en escena de su nuevo disco “El Due?o del Juego”.

Con 12 bachatas escritas con el coraz?n, el artista saca un ?lbum que lleva su sello de calidad y tiene contentos a sus fan?ticos.

El ?lbum lo redondean piezas como “Esta vaina”, escrita por Jos? Pe?a; “Confieso lo que siento”, de Zacar?as Dur?n, y un bonus track a ritmo de salsa, titulado “Demonio”, autor?a de Juan Ram?n Ulloa.

?Qu? tiene de diferente para ti esta nueva producci?n?

Es un contenido totalmente diferente a todo lo que he hecho. Tambi?n pudimos contar con varias colaboraciones.

?Cu?ntos temas tiene?

El disco tiene 12 canciones, de las cuales hay una salsa y 11 bachatas.

?Qui?n lo escribi? y arregl??

En esta ocasi?n estamos contando con un sinn?mero de compositores dominicanas e internacionales muy destacados, y los arreglos hechos por Robinson Hern?ndez.

?Tienes invitados en ?l?

Como invitados tenemos en el disco a este gran salsero, el n?mero 1 de la Rep?blica Dominicana, Yiyo Sarante, el cual est? compartiendo el tema titulado “Demonio”.

?Qu? tiempo te llev? hacer el disco?

Por lo normal, cuando me meto en los estudios lo hago con todo listo, con todas las ideas preparadas, solamente voy a cantar. Pero en esta ocasi?n, s? tardamos casi dos a?os en tener este disco listo.

?Fue dif?cil hacer m?sica en tiempo de pandemia?

No solamente hacer es m?sica. Todos sabemos que esta pandemia dificult? muchas cosas, no solo en el ?mbito musical. La verdad que ha sido un poco complicado, pero siempre buscamos la manera de salir hacia adelante y seguir haciendo cosas.

?Cu?l es la canci?n que m?s te gusta de este ?lbum?

Todas las canciones me gustan, pero hay temas como “Dime”, que es el que estamos promocionando, que es uno de los que m?s me gustan.

?Qu? le dices a los bachateros de ahora a la hora de componer?

Hay que seguir haciendo lo que venimos realizando desde el principio, eso que siempre ha enamorado al p?blico. Hay cabida para hacer ciertas variaciones, pero no ser tan profundos en variar dentro del g?nero.

Lo que estamos haciendo en la actualidad est? funcionando y hay que seguir d?ndole a la gente lo que realmente le gusta. Exhortar a mis compa?eros a seguir haciendo buenas canciones, que de eso se trata.

?Sientes t? que el g?nero est? en baja, o se necesitan m?s exponentes?

No, no, no. Para nada. No creo que est? en baja el g?nero. Tenemos una competencia muy fuerte ahora mismo con la m?sica urbana, pero siempre nos mantenemos en el gusto popular. Creo que lo nuestro s? se queda por mucho tiempo, aunque s? debo resaltar que hace falta que vengan saliendo nuevos exponentes. Necesitamos nuevos relevos para el g?nero.

?Cu?l es la parte aprendida de todos estos a?os de carrera?

He aprendido much?simo, y lo principal en todo esto es que no hay que lanzar la toalla nunca, siempre hay que seguir hacia adelante.

Cuando te propones hacer algo, ponerle mucho coraz?n, mucho empe?o, y mucha fe en Dios, primeramente, porque sin Dios no podemos hacer nada… Cuando te propongas metas no desmayar hasta cumplirlas.

?Cu?les son los compositores en el disco?

