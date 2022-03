Luis Abinader: “Lo que puedo garantizar es que no exista la impunidad”

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-El presidente Luis Abinader aseguro que no puede garantizar que no se produzcan actos de corrupcion en su Gobierno, al advertir que lo que si puede garantizar es que no haya impunidad.

“Yo, en el Gobierno nuestro, no puedo garantizar que no exista corrupcion; lo que si puedo garantizar es que no exista impunidad, porque la corrupcion puede cualquiera cometerla.

Lo que garantizo es que no haya impunidad y en eso estamos. Cualquier denuncia la investigamos”, manifesto.

El mandatario agrego que entre un 20 o 25 por ciento de las denuncias que reciben tienen meritos, al precisar que “hay sorpresas todos los dias”.

“Aqui habia, y en parte todavia existe, una cultura de que el Gobierno era una pinata. Eso es algo que hemos empezado a cambiar esa cultura; pero no es facil, no es facil”, recalco el jefe de Estado.

Al participar en una entrevista especial en el telematutino El Dia por Telesistema 11, al conmemorarse el Dia Internacional de la Mujer, Abinader senalo que cuando la Direccion de Etica e Integridad Gubernamental establece que si una denuncia tiene meritos, se somete a investigacion por el Ministerio Publico.

Mujer

Abinader dijo que el tema de igualdad, equidad social y economica de la mujer debe ser un objetivo nacional.

Afirmo que dentro del contexto de una administracion de crisis y sus consecuentes efectos, desde el Estado se han logrado importantes avances en favor de la mujer dominicana en temas como su atencion en casos de feminicidios, violencia intrafamiliar, marco legal con algunas leyes aprobadas para su proteccion, el empoderamiento economico y la desigualdad.

“Estamos organizando politicas publicas integrales que nunca se habian hecho en este pais. Aqui no ha habido nunca una politica integral de equidad; aqui se hablaba y se hacian seminarios, se hacian talleres en el que participaba todo el mundo”, dijo.

El mandatario dijo no sentirse conforme debido a que todas las acciones de politicas publicas en la actualidad se han visto limitadas por la crisis de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Abinader destaco que es precisamente hacia las mujeres que estan enfocados los programas sociales que se impulsan y llevan a cabo desde el Gobierno, de los cuales el 72% de los beneficiados, corresponden a este sector.

Manifesto que al llegar al a su mandato una de las primeras medidas que tomo fue entregar cerca de dos millones doscientos mil carnets del seguro SeNaSa basico, en su mayoria a mujeres, ya que con este sistema muchos de los hospitales reciben tres y cuatro veces mas ingresos por seguros, que el subsidio que se le da desde el Servicio Nacional de Salud.

Sobre los proyectos en salud, Abinader revelo que para este ano desarrollan un programa de consultorios para servicios oncologicos en 10 hospitales, de los cuales ya se han abierto dos en el interior.

Resalta el apoyo PRM al desarrollo de las mujeres

Rol. El presidente Luis Abinader resalto el apoyo que ha brindado el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la mujer, citando entre ellos a la primera mujer vicepresidenta de la Republica, el unico con una secretaria general, y el primero en designar una mujer subdirectora de la Policia.

“Si bien es cierto que todavia falta mucho y yo espero ir mejorando en lo que tiene que ver con el gabinete, cuando nos vamos a los viceministerios y las direcciones generales estamos hablando de un 41 % en terminos generales que ha sido ocupado por mujeres”, expreso el mandatario.