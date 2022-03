Luis Abinader en el Dia de la Mujer: Tenemos que avanzar mas

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- El presidente Abinader resalto el apoyo que ha dado el partido de gobierno a la mujer, entre ellos cito la primera mujer vicepresidenta de la Republica, primera mujer presidenta de un partido, el unico con una secretaria general, una mujer subdirectora de la Policia Nacional, y otras acciones.

Y agrego: Tenemos que avanzar mas y vamos a avanzar mas.

Abinader informo este martes que si se separan las estadisticas dominicanas de las haitianas esta disminuye significativamente la mortalidad materna infantil, ya que esos indices estan afectados por mas de un 30% de parturientas haitianas.

Resalto que estas estadisticas han subido por dos razones, la primera es porque las mujeres embarazadas dejaron de ir a los hospitales por miedo al COVID y darse un tratamiento previo y la segunda es que no tienen ninguna consulta previa y se presentan en condiciones de gravedad.

Expreso que este tema se esta atendiendo y desde hace un ano hay una comision que se reune semanal estudiando estos casos.

Sostuvo sobre el tema de la Sisalril que desde el gobierno se han enviado aportes especiales para que ningun plan medico se suspenda y que si no esta solucionado deben estar en proceso de solucion.

Afirmo que el presupuesto del Servicio Nacional de Salud se ha incrementado un 7% en terminos reales y se estan mejorando alrededor de 70 infraestructuras de hospitales de segundo y tercer nivel.

Tambien revelo que el gobierno tiene un programa este ano de tener consultorios para servicios oncologicos en diez hospitales el pais y ya se han abierto dos en el interior del pais, asimismo expandir las hemodialisis en muchos municipios cabeceras.

Revelo que se iniciara una unidad de habitaciones para traumas en el Hospital Taiwan de Azua ya que en el sur no habia ningun hospital de trauma y otro para la linea noroeste.

Expreso que todo lo que tiene que ver con la cantidad de medicamentos, en el 2021 se aumento un 14% mas que en los anos anteriores.

“Y asi hemos ido avanzando, en muchas otras areas. Repito, a mi me hubiera gustado avanzar en todos los ordenes, mas rapido, pero ante estas circunstancias, yo creo que hemos hecho lo posible”, significo.

Para las mujeres dominicanas victimas de violencia en el exterior, el jefe de Estado comunico que el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), han implementado iniciativas de informacion y orientacion sobre las diferentes posibilidades para denunciar y alternativas de ayuda que tienen en sus respectivas localidades.

Al conmemorarse el Dia Internacional de la Mujer, el mandatario hablo durante el programa especial 8 mujeres periodistas, entrevistando al presidente Luis Abinader, conducido por Edith Febles, del programa El Dia; Altagracia Salazar, Sin Maquillaje; Marien Aristy, Periodico Hoy; Zenaida Mendez, medios New York; Martha Florian, Agencia EFE; Esperanza Ceballos, Univision New York; Patricia Solano, La Cuestion y Carolina Santana, La Gran Pregunta.En ocasion del Dia Internacional de la Mujer, el mandatario hablo durante el programa especial 8 mujeres periodistas, entrevistando al presidente Luis Abinader, conducido por Edith Febles, del programa El Dia; Altagracia Salazar, Sin Maquillaje; Marien Aristy, Periodico Hoy; Zenaida Mendez, medios New York; Martha Florian, Agencia EFE; Esperanza Ceballos, Univision New York; Patricia Solano, La Cuestion y Carolina Santana, La Gran Pregunta.