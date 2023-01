The content originally appeared on: News Americas Now

L’?tat pr?voit 20 milliards de gourdes de recettes sur les produits p?troliers pour l’exercice 2022-2023, a inform? le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, ? Kesner Pharel, dans la premi?re de sa s?rie des grandes interviews du d?but d’ann?e, sur T?l? M?tropole, le 1er janvier 2023. Le Tr?sor public, qui <> au cours des trois premier mois de l’exercice (octobre, novembre, d?cembre), apr?s l’ajustement des prix en septembre 2022, est parvenu ? liquider plus de sept milliards de gourdes de dettes envers les compagnies p?troli?res. <>, a poursuivi Michel Patrick Boisvert. La subvention des produits p?troliers repr?sente une partie importante du d?ficit public, a avanc? le grand argentier de la R?publique. Le d?ficit budg?taire pour l’exercice 2021-2022 ?tait de 38 milliards de gourdes, financ? en grande partie par la BRH, a rapport? Boisvert. L’ajustement des prix des produits avait provoqu? m?contentement, gr?ves et manifestations. L’exercice 2021-2022 avait aussi ?t? marqu? par des p?nuries de carburants dans tout le pays. La facture p?troli?re avait augment? et les volumes command?s diminu? ? cause de l’envol?e des prix sur le march? international cons?cutive ? la guerre en Ukraine. Pendant plus d’un mois, le terminal p?trolier de Varreux avait ?t? pris en otage par le puissant chef de gang, porte-parole du G-9, Jimmy Ch?rizier, alias Barbecue.

