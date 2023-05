Los suicidios de jinetes ensombrecen las carreras de caballos

The content originally appeared on: El Dia

Eurico Rosa da Silva estaba en un lugar oscuro.

En la pista, el jockey de poco m?s de 30 a?os ganaba carreras y ganaba dinero. En casa, luchaba contra pensamientos suicidas todos los d?as.

“Llegu? al punto en que no tengo m?s remedio que ir a buscar ayuda”, record? recientemente. “Fui porque si no tengo otra opci?n, me suicidar?a”.

Da Silva recibi? ayuda en 2006 y mont? durante m?s de una d?cada antes de retirarse. Es uno de los afortunados.

A principios de este a?o, las carreras de caballos se sorprendieron por los suicidios con menos de seis semanas de diferencia de dos j?venes jinetes, Avery Whisman, de 23 a?os, y Alex Canchari, de 29 a?os. Un amigo de Whisman, el jinete ganador de la Triple Corona Mike Smith, dijo que ha visto tragedias similares durante tres d?cadas.

“Conozco a varios ciclistas que conoc?a muy bien que se suicidaron cuando todo estaba dicho y hecho”, dijo Smith. “Esto no est? sucediendo de repente. Ha estado pasando. Simplemente nunca has o?do hablar de eso.

Los peligros de montar pura sangre a alta velocidad se suman a un promedio de dos jinetes que mueren a causa de las carreras cada a?o y 60 quedan paralizados, seg?n un veterano de la industria. Combine eso con las cr?ticas de los propietarios, entrenadores y apostadores y la necesidad de mantener el bajo peso necesario para establecer una carrera, y los jinetes han estado sufriendo en silencio durante todo el tiempo que han estado montando a caballo.

Si bien a los jinetes entrevistados para esta historia les preocupa que las carreras se hayan quedado rezagadas con respecto a otros deportes en la aceptaci?n de la importancia de su salud mental en el trabajo, existe la esperanza de que una conversaci?n renovada al respecto provoque un cambio real.

“Esto debe abordarse”, dijo el jinete Trevor McCarthy. “Recibimos muchos golpes mental y f?sicamente. Con el estado mental y f?sico, cuando los mezclas a ambos, puede ser una receta para el desastre. Mira, hay pruebas de ello, ?verdad? Perdimos a dos muchachos”.

McCarthy el a?o pasado, como da Silva antes que ?l, busc? ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Su padre era jockey, al igual que su suegro y su esposa, Katie Davis McCarthy. Todos est?n acostumbrados a los altibajos del trabajo, desde la pelvis y la clav?cula rotas por su derrame durante una carrera en noviembre hasta el agarre incierto en un viaje.

Un verano particularmente duro, que incluy? volar arriba y abajo de la costa este para montar, afect? a McCarthy, quien con 118 libras pod?a sentir que su dieta y la falta de calor?as.

“Me estaba volviendo completamente loco y mi cuerpo no pod?a manejarlo”, dijo McCarthy. “Est?s constantemente pasando por juegos mentales. Y creo que muchos muchachos quedan atrapados en eso con el peso y el juego mental de no hacerlo bien o pensar que no son lo suficientemente buenos”.

Su esposa le hizo prometer que hablar?a con un terapeuta deportivo. McCarthy lo hizo durante meses, aprendiendo a encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal que ya lo ayud? a ganar 28 carreras este a?o.

Ahora con 47 a?os, da Silva fue nombrado el mejor jinete de Canad? siete veces y es el Sal?n de la Fama de las Carreras de Caballos de Canad?.

“En 30 a?os de montar a caballo, puedo decirles que nunca escuch? a nadie hablar sobre el dolor emocional, nunca habl? de buscar ayuda”, dijo da Silva, quien ahora es entrenadora de salud mental. “Me acerqu? a muchos jockeys que siento que necesitan ayuda, y muchas veces les dije: ‘Ve por ayuda’. Los motivo a ir en busca de ayuda. Solo escuchan, pero en realidad no quieren hablar de eso”.

La Dra. Ciara Losty de la Universidad Tecnol?gica del Sureste en Waterford, Irlanda, se?al? que los jinetes tienen un <>, en comparaci?n con los atletas de deportes de equipo o ol?mpicos que tienen menos probabilidades de agotarse porque buscan otros. actividades. Ella dijo que los jinetes tambi?n pueden estar menos familiarizados con los temas de salud mental debido a los bajos niveles de alfabetizaci?n y carecen del sistema de apoyo de un entrenador o cuerpo t?cnico.

“Mantener un peso bajo y una alimentaci?n obviamente desordenada es una gran parte”, dijo Losty, coautor de un estudio de 2018 sobre la salud mental de los jinetes . “Al ser un jinete, corres el riesgo de sufrir lesiones graves, y si has tenido una lesi?n grave, el miedo a volver a lesionarte cuando te enfrentas o vuelves a subirte al caballo puede afectar tu rendimiento o llevarte a alg?n tipo de problema. angustia.>>

El Dr. Lewis King, ahora en la Universidad Tecnol?gica de Shannon en Irlanda, obtuvo su doctorado en 2021 sobre el tema porque quer?a explorar qu? hace que los jinetes sean susceptibles a los problemas de salud mental y qu? les impide buscar ayuda. Al hablar con 84 jinetes en Irlanda, dijo, encontr? que el 61% alcanz? el umbral de consumo adverso de alcohol, el 35% depresi?n y el 27% ansiedad.

La investigaci?n de King mostr? que a pesar de que casi el 80% de los jinetes ten?an al menos un trastorno de salud mental com?n, solo un tercio vio a un profesional. Dijo que la mayor?a tem?a perder sus trabajos.

“La principal barrera fue el estigma y las percepciones negativas de los dem?s”, dijo King. “Pero principalmente estaba relacionado con las percepciones negativas de los entrenadores. Hab?a una percepci?n dentro de los jinetes que entrevist? de que si hablaban sobre sus problemas de salud mental o de alguna manera le llegaban a su entrenador, podr?a afectar si obten?an paseos. El entrenador puede percibir que no est?n en el espacio mental adecuado, por ejemplo, para montar a caballo”.

Los entrenadores les dijeron a King y sus colegas que sent?an preocupaciones similares sobre compartir sus propios problemas de salud mental con los propietarios.

McCarthy, que ha sido jockey desde 2011, dijo que en los ?ltimos meses se ha enfrentado a entrenadores en los EE. UU., dici?ndoles que dejen de rega?ar a sus compa?eros despu?s de las carreras.

Todo el ciclo habla de que las carreras de caballos son “un deporte de la vieja escuela”, dijo McCarthy. Losty atribuy? la falta de progreso en la salud mental a la naturaleza masculinizada de la industria, y da Silva dijo que el tema sigue siendo <> en las carreras.

“Pedir ayuda en nuestro deporte es casi un signo de debilidad, es triste decirlo”, dijo Smith, quien mont? Justify en la Triple Corona en 2018 y todav?a corre a los 57 a?os. “Ciertamente no quieres mostrar ning?n signo de eso. Se supone que debemos ser duros y ser capaces de manejarlo todo”.

El Jockeys’ Guild and Horseracing Integrity and Safety Authority envi? recientemente una encuesta an?nima , la primera de su tipo, para evaluar las mejores formas de apoyar la salud mental y el bienestar de los ciclistas, una l?nea directa se encuentra entre las ideas que se est?n considerando y una reuni?n con la industria. las partes interesadas se planea pronto.

<>, dijo el presidente y director ejecutivo de Jockeys’ Guild, Terry Meyocks, un jinete de tercera generaci?n cuya hija, Abby est? casada con el jockey ganador del Derby de Kentucky, Javier Castellano. “Es importante que la gente hable de eso”.

McCarthy solo comenz? a hablar seriamente sobre eso despu?s de casarse y el nacimiento de su hija Riley, sabiendo que est? a la vanguardia del pensamiento sobre la salud mental y cu?n atrasados est?n otros jinetes.

<>, dijo. “Van a ser peque?os pasos, pero tenemos un largo camino por recorrer”.