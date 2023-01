Abres los ojos por la ma?ana y descubres que todo era un sue?o. No volviste con tu ex, ni ca?ste en una apasionada noche de locura que no ten?as en planes. A?n tienes esa sensaci?n entre culpa y placer en todo tu cuerpo y tratas de ocultar toda huella visible de lo que pas?, pero ten calma: los sue?os er?ticos son m?s comunes de lo que piensas.

Puede pasar algo peor -o mejor, depende de cada quien- y es que tambi?n es posible tener sue?os er?ticos con desconocidos o con personas que nada tienen que ver con tu vida cotidiana. Lejos de sentir angustia o dudar sobre tus afectos subconscientes, vale la pena conocer un poco m?s acerca del tema y descubrir por qu? ocurre.

Un art?culo publicado por la Academia Americana de Medicina del Sue?o destaca el trabajo del doctor Antonio Zadra, PhD, de la Universidad de Montreal, quien estudi? m?s de 3,500 informes sobre sue?o de hombres y mujeres y, en efecto, el tema del sexo es bastante com?n, constituyendo un 8% del total, y esto incluye no solamente el acto en s? mismo, sino tambi?n besos, masturbaci?n, propuestas y fantas?as.

Es posible que los sue?os ?ntimos est?n relacionados con alguna situaci?n de nuestra vida actual que no tiene nada que ver con el sexo. (Getty Creative)

En su investigaci?n, el doctor Zadra encontr? datos muy interesantes, como por ejemplo, las mujeres tienen el doble de probabilidades de tener sue?os ?ntimos con personalidades p?blicas. Y tambi?n 20% de las mujeres identific? en sus sue?os ?ntimos parejas actuales o anteriores, mientras que lo hicieron solo el 14% de los hombres, quienes manifestaron mayor n?mero de sue?os con parejas sexuales m?ltiples. El 4% en ambos sexos dijo tener un orgasmo durante este tipo de sue?os.

Estas diferencias pueden dar pistas acerca de las diferentes necesidades, experiencias vividas y deseos con respecto al sexo, explica el experto y agrega que “esto es consistente con la hip?tesis de la continuidad de los sue?os, que postula que el contenido de los sue?os cotidianos refleja los estados de vigilia y las preocupaciones del so?ador, es decir, que los contenidos del sue?o y de los pensamientos de vigilia son continuos”.

Por otra parte, tener un sue?o er?tico con un ex no necesariamente tiene que ver con quieras volver con esa persona o le desees de forma subconsciente. Adem?s de que es muy com?n, es posible que ese sue?o est? relacionado con alguna situaci?n de tu vida actual que no tiene nada que ver con el sexo.

Un estudio revel? que 20% de las mujeres identifica en sus sue?os er?ticos a parejas actuales o anteriores, contra solo el 14% de los hombres. (Getty Creative)

Por ejemplo, si est?s pasando por un momento de ansiedad, es posible que tu archivo de sue?os te arroje situaciones que tambi?n te generen ansiedad. Sin embargo, la experta Lauri Loewenberg explic? a Healthline que adem?s este tipo de sue?os pueden relacionarse, por lo general, con cierta insatisfacci?n emocional, sentimientos resueltos o no sobre el ex o esa ruptura, e incluso insatisfacci?n sexual actual.

Otra raz?n por la cual puedes estar teniendo este tipo de sue?os puede estar relacionada con situaciones o actitudes que quisieras en tu vida. Por ejemplo, si en tu sue?o er?tico tuviste un encuentro sexual con un compa?ero de trabajo con el que no estar?as nunca, quiz?s esa persona tiene una actitud ante alguna situaci?n laboral que a ti te gustar?a tener.

Esta explicaci?n la ofrece la analista de sue?os, Layne Dalfen, quien agrega que ya que recordamos estos sue?os vale la pena pensar en las caracter?sticas de esa persona con la que so?amos, m?s si est?s teniendo este tipo de sue?os de forma recurrente.

Es posible que est?s teniendo sue?os er?ticos porque quiz?s necesites recordar lo que es sentir placer sexual y puedes incluso llegar a sentir verdaderos orgasmos. (Getty Creative)

Adicionalmente, la experta tambi?n menciona a quienes sue?an con otra persona que no es su pareja y en el sue?o est? consciente de que est? siendo infiel. En este caso, sugiere que pueda ser la respuesta a algo de ti mismo que no est?s manifestando o est?s reprimiendo en la relaci?n actual, e incluso la respuesta puede ser mucho m?s sencilla: est?s insatisfecho y as? te lo muestran tus sue?os para que le hagas frente a la situaci?n.

Y con relaci?n a la satisfacci?n sexual, tambi?n hay tela que cortar. Es posible que est?s teniendo sue?os er?ticos porque quiz?s necesites recordar lo que es sentir placer sexual e incluso alcanzar un orgasmo. La buena noticia es que Dalfen asegura que los orgasmos de los sue?os son reales, con lo cual tenemos dos opciones, intentar tomar valeriana, sobre la cual se dice que nos estimula a tener sue?os m?s v?vidos, o animarnos a llevar a la pr?ctica durante la vigilia lo que el subconsciente nos est? pidiendo.

Finalmente, hay que destacar que aunque se pueden arrojar ideas generales, la interpretaci?n de sue?os amerita a?n mucha investigaci?n y debe desarrollarse, adem?s, seg?n las vivencias y experiencias ?nicas de cada quien. Tomado de Yahoo/ Vida y Estilo