Agencias.- Figuras consagradas de la salsa como Gilberto Santa Rosa, Jos? Alberto “el Canario”, Tito Nieves y Aym?e Nuviola, entre otras, convocaron a los nuevos exponentes del g?nero a “jugar” para refrescar y mantener con vida este ic?nico ritmo tropical, pero sin abandonar su esencia.

En distintas entrevistas con EFE, los artistas coincidieron en la necesidad de una nueva camada de salseros con una propuesta musical que enamore al p?blico y convenza a las plataformas de “streaming” musical de apoyarlos.

“El asunto es actualizar y, al mismo tiempo, hacer algo diferente pero que no pierda su esencia. Y yo creo que hay muchos j?venes buenos talentos que, sinceramente, tienen toda la posibilidad y el potencial de hacer buena m?sica”, indic? el Canario. “Nosotros somos una copia refinada de lo que se hizo en los sesenta y en los cincuenta.+ Ellos pueden hacer lo mismo pero con calidad, sin perder su expectativa de que se haga con respeto”, agreg? el artista, uno de los mayores exponentes de la salsa de Rep?blica Dominicana. La salsa, g?nero musical emblem?tico de la cultura latina, es resultado de una fascinante fusi?n y reinvenci?n de ritmos afrocaribe?os.

Legado

Actualmente, reconocidos exponentes del g?nero, como Santa Rosa, el Canario, Nieves, Marc Anthony y su productor Sergio George contin?an llevando el legado de la salsa a nivel mundial. Para el puertorrique?o Nieves, conocido como “el Pavarotti de la Salsa”, la principal barrera para los nuevos exponentes “es que ya no hay una casa disquera (de salsa) como antes”.

“Cuando nosotros nos iniciamos en la m?sica hab?a un promedio de veinte, treinta casas disqueras, y poderosas hab?an como diez, comenzando con la Fania. En la ciudad de Nueva York hab?a sesenta clubs nocturnos”, refiri?.

“Nosotros nos present?bamos all?, Gilberto y yo. Cuando iba de gira con Willie Rosario iba un mes completo, y a las afueras tambi?n hab?a mucho movimiento. Ya esto no existe”, abund?. Adem?s de la ausencia de apoyo discogr?fico y espacios para promover su m?sica, Santa Rosa sostuvo que “a veces los muchachos le tienen miedo (a la salsa) porque es un trabajo muy arduo y no tenemos algunas herramientas, como ya mencion? Tito, pero no es imposible”. Al respecto, Nieves los invit? “a jugar con la salsa”.