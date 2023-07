En el liderazgo ministerial de la Iglesia Cat?lica Romana la “juventud” se prolonga hasta casi los 70 a?os de edad, siempre que se cuente con lucidez y buena salud f?sica. Un buen ejemplo es el nuevo Arzobispo de Madrid, que reci?n se anunci? que tambi?n ser? Cardenal, Mons. Jos? Cobo Cano, nacido en 1965, y por tanto un jovencito para ese posici?n clave en el episcopado iberoamericano.

Mi alegr?a fue inmensa cuando recib? la noticia de que los obispos de mi generaci?n hab?an sido escogidos para dirigir la Conferencia Episcopal Dominicana, me refiero a H?ctor Rafael Rodr?guez Rodr?guez (1961) presidente, Jes?s Castro Marte (1966) vicepresidente, Ram?n Alfredo de la Cruz Baldera (1961) representando a la Provincia Eclesi?stica del Norte, Andr?s Napole?n Romero C?rdenas (1967) representando a la Provincia Eclesi?stica del Sur, y Faustino Burgos Brisman (1960) como Secretario General. A todos los conozco de cerca y en algunos casos hemos compartido las aulas, como estudiantes o como colegas docentes.

Este liderazgo episcopal pasa la p?gina de lo que fue un ciclo que comenz? con la escogencia de Nicol?s de Jes?s L?pez Rodr?guez como Arzobispo de Santo Domingo en 1981, cuyo liderazgo literalmente marc? la vida de la iglesia dominicana durante poco m?s de 30 a?os y que tuvo una transici?n hacia el presente bajo la influencia de Freddy Antonio de Jes?s Bret?n Mart?nez y Fausto Ram?n Mej?a Vallejo. Por supuesto ese proceso obedeci? en gran medida a los liderazgos papales de Juan Pablo II y Benedicto XVI por una parte, y el momento actual pautado por Francisco. Los miembros de la nueva directiva de la Conferencia Episcopal Dominicana son hombres de Francisco.

Hace poco escrib?a sobre mis hondas preocupaciones por el letargo visible de nuestra Iglesia en el marco de los grandes avances que ocurren en la Iglesia latinoamericana y europea, y con el impulso de la agenda papal. De alguna manera el Esp?ritu Santo respondi? a tantos que oramos por pastores y laicos en la Iglesia dominicana comprometidos de lleno con la Sinodalidad, con el di?logo y servicio a los que est?n en las periferias (los pobres de barrios y campos, los migrantes haitianos), los que est?n lejos de nosotros (movimiento de tres causales, comunidad LGBTQ) y el compromiso con la promoci?n de los laicos, especialmente las mujeres, al liderazgo de la Iglesia.

M?s que discursos todos esperamos de ellos acciones que muestren que somos una comunidad cristiana con el coraz?n puesto en las periferias y los que no tienen poder, en lugar de estar ensalzando nuestros v?nculos con los poderes pol?ticos, econ?micos y militares. Pastores con olor de ovejas. Que convoquen a los laicos y al clero a que los acompa?en a curar las heridas de los que sufren, en lugar de pretender hacer magia con los sacramentos. Que las comunidades eclesiales se fortalezcan en el compromiso con los m?s pobres y no se queden en clubes de amigos leyendo la biblia y cantando himnos emotivos.

Son nuestros pastores y debemos cuidarlos y orar por ellos, pero ellos deben acercarse a todos nosotros y solicitar que les acompa?emos en las grandes tareas que tienen por delante. No son l?deres politiqueros, ni predicadores de ideolog?as negadoras de la dignidad humana, su funci?n es promover la misericordia de Dios para todos y acercar a los marginados. ?Que as? sea! No me cabe tanta alegr?a en mi pecho.