Los grandes cambios en la historia de la NBA

En un momento, los Nets tenían un Big Three formado por Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden. Durant fue el último miembro del trío que aún estaba en Brooklyn, y fue transferido en febrero de 2023 a Phoenix. Fue un acuerdo de cuatro equipos, con los Nets obteniendo a Mikal Bridges, Cam Johnson, selecciones de primera ronda en 2023, 2025, 2027 y 2029, y un intercambio de selecciones de primera ronda en 2028 de los Suns, quienes también obtuvieron a T.J. Warren de los Nets.

Ya con Kevin Durant y Kyrie Irving, Brooklyn obtuvo a James Harden de Houston para formar un Big Three que parecía destinado a ganar títulos. No funcionó (las lesiones condenaron todo), pero fue un gran cambio por parte de los Nets.

No consiguió un título, pero el traspaso de Charles Barkley a Phoenix llevó a los Suns a las Finales de la NBA de 1993 y le dio a Barkley un trofeo de MVP. Fue traspasado por Filadelfia por Jeff Hornacek, Tim Perry y Andrew Lang.

Bienvenido a la NBA, Julius Erving. El tres veces MVP defensor de la ABA fue traspasado por los New York Nets a los Philadelphia 76ers por 3 millones de dólares.

A continuación, se presentan algunos de los mayores éxitos de taquilla en la historia de la NBA, con una salvedad: no se incluyen los intercambios de la noche del draft que tuvieron resultados importantes (como la adquisición de Dirk Nowitzki por parte de Dallas y la de Kobe Bryant por parte de los Lakers), ni tampoco los que realmente fueron movimientos de agentes libres, como el envío de LeBron James a Miami en un acuerdo de firma e intercambio que involucró a los Cleveland Cavaliers en 2010.

