Los Gigantes del Cibao se refuerzan con Can? y N??ez para Serie del Caribe

Santo Domingo,.- Los Gigantes del Cibao de Rep?blica Dominicana han potenciado el poder de su ataque con miras a la Serie del Caribe, que comienza este viernes en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, con la incorporaci?n de Robinson Can?, Gustavo N??ez, y los cubanos Ra?l Vald?s y Yunesky Maya.

El conjunto que dirige el colombiano Luis ‘Pipe’ Urueta tiene el compromiso de revalidar en casa el t?tulo que Rep?blica Dominicana conquist? en la edici?n de 2021 a trav?s de las ?guilas Cibae?as en la ciudad mexicana de Mazatl?n.

El equipo, en el que ya destaca el jardinero izquierdo Marcell Ozuna, pretende poner en escena una alineaci?n que combina poder y velocidad en las bases. Adem?s de Ozuna y Can?, ha reunido el poder de los bates de Juan Francisco, Henry Urrutia, Ronald Guzm?n, Kelvin Guti?rrez, Mois?s Sierra, Edwin Espinal y Jordany Valdespin.

En las bases ha reunido a los veloces Jos? Sir? (quien tambi?n posee poder de extrabases), Richard Ure?a, Hanser Alberto, Gustavo N??ez y Melky Mesa. Los Gigantes tendr?n como receptores a Carlos Paulino, Webster Rivas y Wilin Rosario La novena de San Francisco de Macor?s (noreste) ha a?adido a su cuerpo de lanzadores a Yunesky Maya, Lisalverto Bonilla, Albert Abreu, Fernando Abad, Luis Felipe Castillo, Frank Garc?s y Jhan Mar??ez.

Ellos se unen a Tyler Alexander, Ra?l Vald?s, Reymin Guduan, Juan Minaya, Hu?scar Brazob?n, Jenrry Mej?a, Gabriel Ynoa, Luis Santos y Ryan Kussmaul, figuras de la conquista del t?tulo. Aunque no se ha dado a conocer la rotaci?n de lanzadores abridores, Urueta cuenta en su plantilla con los brazos de Tyler Alexander, Ra?l Vald?s, Yunesky Maya, Lisalverto Bonilla y Albert Abreu, quienes se pueden desempe?ar como abridores, sin importar el orden en el que les toque subir al mont?culo.

Los Gigantes no han anunciado a los jugadores de ofensiva que estar?n en el terreno este vienes para el primer partido de la Serie. No obstante, se presume que la formaci?n puede ser as?- Primer bate y jardinero central Jos? Sir?; segundo bate y parador en corto Hanser Alberto; tercer bate y bateador designado Robinson Can?; cuarto bate y jardinero izquierdo Marcell Ozuna; quinto bate y primera base Henry Urrutia; sexto bate y tercera base Kelvin Guti?rrez; s?ptimo bate y jardinero derecho Mois?s Sierra; octavo bate y receptor Carlos Paulino, y noveno bate y segunda base Gustavo N??ez.

La Serie del Caribe 2022 ser? disputada adem?s por Astronautas de los Santos (Panam?), Criollos de Caguas (Puerto Rico), Caimanes de Barranquilla (Colombia), Charros de Jalisco (M?xico) y Navegantes del Magallanes (Venezuela).