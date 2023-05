The content originally appeared on: El Dia

Es una verdad de Perogrullo. Los buenos son m?s. En medio del agotamiento que supone vivir en sociedades en las que los hechos negativos se suceden unos tras otros, sin que nadie parezca detenerse para analizar causas y consecuencias, es prudente reconocerlo.

Sin embargo, los segmentos sociales que tienen la responsabilidad de resaltar, divulgar y diseminar por todas partes las acciones que permitan llegar a la conclusi?n de que no todo est? perdido, muestran poco inter?s en sustituir las espinas por las rosas.

La bullanguer?a, los excesos, los insultos, lo particular y no lo colectivo, han comenzado a ganar la batalla no solo en las redes sociales, que valga la aclaraci?n, no tienen ning?n tipo de regulaci?n o control, sino tambi?n en lo que definimos como medios de comunicaci?n convencionales o tradicionales.

No sin asombro, observamos a diario c?mo medios de comunicaci?n convencionales publican o divulgan, sin ning?n pudor, temas que s?lo hasta ese momento han tenido eco en las redes.

Si los temas no salieran de esas estructuras que nos brinda el avance de las tecnolog?as, las dimensiones de esas acciones fueran menores.

Quiz?s no se convirtieran en elementos constitutivos de delito ni en generadores del esc?ndalo colectivo, por lo cual, sus protagonistas no fueran tan influyentes en la vida de la gente y, particularmente de los j?venes.

Aparentemente, existe un af?n por competir con miles y hasta millones de likes y reproducciones que generan fotos y videos que muestran comportamientos deleznables, abusivos, ofensivos y vergonzosos en las redes, que no estoy segura de que debamos seguir llam?ndoles “sociales”.

Como usuaria de redes sociales, me doy la libertad de seguir a quien yo desee, sin presiones, ni imposiciones, por lo cual, depender? de mi b?squeda, de mis necesidades y de mis intereses acceder o no a tal o cual contenido. Ah?, yo decido.

Cuando sintonizo una emisora de radio o un canal de televisi?n o si tomo un medio de comunicaci?n impreso, recibo como contenido lo que la producci?n de ese medio ha dispuesto para sus seguidores, por tanto, no estoy en posibilidad de elegir, el escuchar o no escuchar, ver o no ver, leer o no leer.

Las redes sociales no son fuentes de noticias ni de informaci?n. Son canales de interacci?n entre personas, por lo cual a lo m?s que pueden llegar en la utilidad para los medios de comunicaci?n es a estructuras referenciales.

Si observamos alg?n tema que resulte de inter?s para un medio, el contenido de las redes da una pauta para iniciar la investigaci?n en la producci?n period?stica.

Aparte de doble moral regada como verdolaga en la sociedad, hay oportunismos, disfrazados de talento y profesionalidad. Entonces, vemos como el uno anda detr?s del otro, dando zarpazos para erigirse en el m?s talentoso y visionario de su especie…jejeje, sin la menor verg?enza, con el mayor descaro.

A prop?sito de doble moral, se me antoja preguntar:

?Cu?ntos de quienes viven demandando que la decencia se imponga a la vulgaridad, que la paz reine sobre el robo y el crimen; que la educaci?n sea la espada de la libertad y el progreso; y que haya una sociedad m?s sana, dedican, por lo menos, cinco minutos de su tiempo a conocer propuestas nuevas, en ese sentido?

No todo es culpa de los gobiernos, ni siquiera del Estado mismo que, con sus distintos Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y otros, como el Municipal y el Electoral, tiene herramientas para enderezar entuertos.

Es culpa de muchos. Es culpa de todos, por no mostrar la otra cara de la vida, la real; no la virtual; y por no gritar, voz en cuello, que los buenos son m?s y que es en los hombros de ellos en los que realmente descansa el futuro de la patria y no en los de falsos ?dolos, con pies de barro, que atosigan las redes.

@patriciarache