Los antiguos “Corales” y las no se?alizaciones, hieden mucho m?s

The content originally appeared on: El Dia

Porque: Son actos de ineptitud; indolencia

o corrupci?n, la que m?s se adapte.

Por: Rafael R. Ram?rez Ferreira

“No existe peor tiran?a, que la

ejercida a la sombra de las

leyes y con apariencia de

Justicia”.

Cuando amanece y vas al espejo, donde tu rostro se presenta con un hirsuto sombreado, mientras te faltan las ganas para afeitarte, es entonces, cuando tiendes a cuestionar por qu? te sientes as?, si son tantas las cosas buenas para estar todo lo contrario y es en ese momento, que comienzas a ver las paradojas inmensas de la vida y te decides por no permanecer en la quietud, en esa modorra, y decides mandar al carajo todo que te importuna, aun y tus esfuerzos nadie lo escuche y menos, les importe un bledo.

Quiz?s por eso, en ocasiones, escribo como si fuese mi apolog?a Pro Vita Sua en defensa ac?rrima de lo que creo y comulgo. Por eso la insistencia sobre aquellos casos, te?idos por la p?tina del paso del tiempo, pero que a?n tienen vida, es decir, que no han perimido, como los viejos “Corales”, que permanecen blindados e impunes, solo en espera de que alguien les pase una ligera lima, para verlos con toda claridad.

Hay otros tantos hechos que se repiten una y otra vez, haciendo de los mismos una rutina que se ha convertido en una costumbre, desprovista de toda raz?n de ser, como esos famosos “carreteos” absurdos, cual copy-paste, de otros lares y todo, por el simple deseo de un ego enfermizo y por dem?s corrupto. Pero, aun y hablo de esto, lo ideal ser?a hacer un ?lbum, como aquel famoso de la corrupci?n, aunque si a semejanza lo hiciera, aquel parecer?a, un simple cuadernillo de tiras c?micas.

En ocasiones, nos hemos referido al problema de la seguridad en las carreteras del pa?s, y claro est?, porque siempre las estamos recorriendo y sufriendo esos peligros, no obstante, haber cuestionado a los de antes y los de ahora, sobre el mismo asunto, todo permanece igual, en el mismo accionar; ?Es que la pintura para la se?alizaci?n de estas no entra en el presupuesto de la reparaci?n total o parcial? Por otra parte, desconozco si este asunto entra dentro de los deberes de alguna autoridad, porque hasta ahora, no se han planteado la gran amenaza pasiva que representa la no se?alizaci?n de las autopistas, avenidas y carreteras que son intervenidas a medias, o dejarlas a medio talle para llevar los equipos a otro lugar y hacer lo mismo, es decir, una chapucer?a. Todo esto, sin que nadie reclame y se?ale el crimen contra la seguridad ciudadana que esto representa.

En d?as pasados, en los proleg?menos de una conversaci?n con uno de tantos protagonistas pol?ticos defensores de los intereses del pueblo, pude constatar, que disponemos de una serie de gente agrupadas, que van desde dirigentes ol?mpicos hasta una alta gama de profesionales, que hablan sobre estos derechos, pero, no aclaran, que primero y, ante todo, siempre anteponen su comodidad e intereses, por encima de la decencia y la moral.

Quiz?s por eso, nuestras carreteras son caminos a la desgracia, es como lanzarse a jugar a la ruleta rusa con un m?gnum cal. 3.57 o lanzarse a correr con los ojos vendados por la avenida 27 de febrero. Siendo lo peor, que nadie dice nada y este silencio nos hace creer que es una especie de justificaci?n Agustiniana cobarde que nos lleva a pensar, ante la falta de inter?s de quienes deben interesarse para resolver este problema, si lo que ocurre, quiz?s, es una abominable corrupci?n con el dinero destinado a la compra de cientos de miles o millones de galones de pintura para la se?alizaci?n de las calles y avenidas de este pa?s, que m?s bien, de noche, parecen senderos endemoniados para llegar directo al mismo infierno.

Pero creo en lo expresado por Bernard Shaw, al aseverar sobre la adaptaci?n, de que el hombre sensato, se adapta al mundo; el insensato persiste en intentar que el mundo se adapte a ?l, de modo que, al parecer, el progreso depende del insensato. Por eso insisto. ?S? se?or!