Los 50 a?os de la ?pica batalla en que murieron “Los Palmeros”

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-Desde la muerte del dictador Rafael Leonidas Trujillo el 30 de mayo de 1961, Rep?blica Dominicana estuvo en medio de un hurac?n ideol?gico que ti?? de sangre muchos procesos internos ante la insistencia de los bloques imperiales antag?nicos (Estados Unidos y Rusia) de mantener su hegemon?a en la regi?n del Caribe.

Eso puso a Rep?blica Dominicana en el centro de esa lucha ideol?gica ante la determinaci?n de Estados Unidos de impedir que una nueva Cuba surgiera en el Caribe.

En el marco de esas tensiones, bautizadas como “Guerra Fr?a”, se impuls? un golpe de Estado contra Juan Bosch por “sospecha de comunista”, para ser sustituido por un Triunvirato af?n a la pol?tica anticomunista impulsada por Estados Unidos.

Las tensiones internas y la determinaci?n de grupos pol?ticos de restaurar el orden constitucional interrumpido con el golpe de Estado contra Juan Bosch desencaden? en la guerra de Abril de 1965, en la que se erigi? como figura fundamental el coronel Francisco Alberto Caama?o De?o, movimiento que fue aplacado por una intervenci?n militar directa de Estados Unidos.

Estando intervenido el pa?s se celebran elecciones en 1966, que gana Joaqu?n Balaguer, dando inicio al periodo que se conoce como “la Era de los doce a?os”, que se caracteriz? por las fuertes tensiones internas entre grupos de izquierda y las fuerzas gubernamentales.

En ese periodo se forma el “Grupo de Resistencia”, que tiene como figura principal a un joven revolucionario, que con 17 a?os dirigi? un comando durante la Revoluci?n de Abril de 1965, Amaury Germ?n Aristy.

Las fuerzas de seguridad del Estado le atribu?a a ese grupo tener influencia del r?gimen de Cuba y formar parte de una trama para derrocar al presidente Joaqu?n Balaguer.

La batalla

Un 11 de enero, hace 50 a?os, se empezaron a desencadenar unas acciones policiales que en pocas horas desencadenaron en una de las contiendas m?s desiguales que haya registrado la historia dominicana, al producirse al d?a siguiente, 12 de enero, un enfrentamiento entre cuatro j?venes (Los Palmeros) y un contingente pol?aco-militar de m?s de 2,500 miembros.

Desde hac?a meses los cuerpos de seguridad del Gobierno de entonces hab?an desatado una tenaz persecuci?n contra los l?deres del denominado “Comando de Resistencia” a los que les atribu?a la comisi?n de una serie de asaltos, incluyendo al banco The Royal Bank of Canad? y un cami?n de transporte de valores de la Loter?a Nacional, para hacerse de recursos con los cuales financiar sus acciones pol?ticas

‘Los Palmeros’ formaban parte de una estructura urbana de apoyo al plan que desde Cuba gestaba el coronel Francisco Alberto Caama?o De??.

El convencimiento de los Palmeros de que las fuerzas de seguridad del gobierno los buscaban para matarlos hizo que estos se mantuvieran en la clandestinidad por meses, eludiendo la persecuci?n.

El 11 de enero de 19 los servicios de inteligencia localizaron en una casa, por el kil?metro catorce y medio de la autopsita “Las Am?ricas”, a Germ?n Aristy, que con 24 a?os lideraba el grupo, a Virgilio Perdomo P?rez, Ulises Cer?n Polando y Bienvenido Leal Prandy (La Chuta).

La vivienda fue sitiada a eso de las 10 de la noche de ese 11 de enero, pero Los Palmeros lograron eludir el cerco y se refugiaron en una de las cuevas del sector. Entonces el Gobierno los siti? y fue paulatinamente aumentando el n?mero de agentes utilizados para eliminar la resistencia de esos cuatro j?venes, hasta llegar a los 2,500 efectivos combinados de la Polic?a Nacional, la Marina de Guerra, la Fuerza A?rea y el Ej?rcito.

El ataque a los cuatro j?venes se inici? en las primeras horas del 12 de enero.

La batalla dur? unas 14 horas, siendo el ?ltimo en morir Amaury Germ?n Aristy en un combate desigual en el que las fuerzas militares estaban dirigidas de manera personal por el entonces jefe de la Polic?a Nacional, Neit Nivar Seijas, y el secretario de las Fuerzas Armadas, Ram?n Emilio Jim?nez, utilizando tanques, ca?ones, monteros, bazucas, helic?pteros y aviones.

Las primeras bajas de Los Palmeros fueron Leal Prandy y Cer?n Polanco y despu?s Virgilio Perdomo P?rez.

La valent?a de los cuatro j?venes que enfrentaron las fuerzas militares en una batalla tan desigual fue reconocido hasta por militares que participaron en la contienda, llegando uno de ellos a decir “con diez j?venes como esos se tumba un Gobierno”.

Nivar Seijas

En una entrevista que Nivar Seijas le concedi? al periodista Orlando Mart?nez, este revelaba que la noche del 11 de enero ?l fue a la casa donde hab?an localizado los cuatro j?venes y que ah? se inici? el cerco. Se interes? en aclarar que en el ataque no hubo participaci?n extranjera, ya que se dec?a que la operaci?n fue preparada por los asesores militares de Estados Unidos.

“Las operaciones militares que all? se desarrollaron al d?a siguiente no tuvieron inspiraci?n ni ayuda militar extranjera.

No tuvieron otro prop?sito que el de evitar la subversi?n que ya ten?a organizada e iniciada su realizaci?n por los insurrectos que murieron en esa acci?n b?lica”, expres? el entonces jefe de la Polic?a en la entrevista publicada por la Revista Ahora del 24 de enero de 1972.

Lo que dijo Bosch

La pol?tica. Al d?a siguiente de los acontecimientos de la batalla de la que hoy se cumple 50 a?os, el entonces l?der del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Juan Bosch, se distanci? de los m?todos utilizados por la ultraizquierda. En la edici?n 428 de la revista Ahora del 24 de enero se le atribuye haber dicho:

“El PRD s?lo ir? a la lucha que el propio PRD escoja, en el terreno, en la oportunidad y con los medios que el PRD considere convenientes.

Precisamente en los peri?dicos de hoy (13 de enero” la Polic?a publica un largo informe de Amaury Germ?n Aristy en el que hay una prueba de eso que estoy diciendo.

Har? algo m?s de un a?o un joven me pidi? por tel?fono una cita para pedirme algo importante, y cuando me visit? me dijo que hablaba en nombre de Amaury Germ?n Aristy y que ?ste ped?a que el PRD enviara una persona competente a Cuba para tratar en ese pa?s asuntos concernientes a la revoluci?n dominicana.

“Le respond? que no pod?amos mandar a nadie a Cuba y adem?s que en nuestra opini?n eso no conducir?a a nada porque Cuba no estaba en condiciones de actuar como lo hab?a hecho hasta principios de 1969, raz?n por la cual tendr?a que adoptar una l?nea pol?tica diferente en sus relaciones con los pa?ses de la Am?rica Latina; y los hechos han venido a demostrar que esa posici?n nuestra es la correcta”.