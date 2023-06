En el a?o 1983 me gradu? de Filosof?a en la UCMM con un tesis que elabor? con un gran amigo titulada La noci?n de infinito como superaci?n del concepto de totalidad. Esta tesis fue el resultado con mi encuentro con el Dr. Emilio Brito sj, a quien acud? luego de que el primer maestro de tesis no iba a poder acompa?arme por motivos ajenos a su voluntad. El tema que le llevaba no lo rechaz? Brito, pero me ofreci? prestarme un libro y que luego de leerlo, si deseaba cambiar de tema o mantener el que ten?a, como quiera ?l nos iba a acompa?ar. La lectura en menos de 15 d?as de Totalidad e Infinito de Emmanuel Levinas cambi? profundamente mi compresi?n de la ontolog?a y ha marcado mi antropolog?a hasta el presente.

Las grandes cuestiones que enfrentamos hoy d?a a nivel pol?tico, social, cultural y hasta religioso, es la tensi?n entre a) cerrarnos en una visi?n de la realidad, usualmente del pasado, y evitar toda transformaci?n (totalidad), o b) abrirnos a explorar otras realidades y formas de organizarnos para seguir evolucionando como especie (infinito).

Ambas posturas tienen serios riesgos, pero indudablemente apostar a la novedad, al cambio, a la evoluci?n, es el ?nico camino deseable, salvo que consideremos que la innovaci?n en el esp?ritu humano se agot?.

No es una simple cuesti?n de conservar o cambiar, el problema lo genera quienes tienen el poder en el estatus quo actual. Semejante conflicto se desat? al final del siglo XVIII entre quienes ferozmente defend?a el orden mon?rquico absolutista y los que empujaban hacia la rep?blica, la democracia y los derechos humanos. Semejante al gran debate en el siglo XIX entre los partidarios de la esclavitud y los que impulsaban la emancipaci?n de todos los esclavizados. Y por supuesto en el siglo XX la lucha por los derechos de la mujer que enfrent? a los que quer?an mantener un r?gimen patriarcal mis?gino.

A nivel de la Iglesia Cat?lica lo percibimos en el esfuerzo de una corriente con Francisco a la cabeza que empuja la Sinodalidad, la inclusi?n plena de los laicos y sobre todo la participaci?n de la mujer en todos los niveles. Esta corriente fresca e integradora procura erradicar el clericalismo (de curas y laicos) de la Iglesia Cat?lica y que la voz de todos sea escuchada. Los efectos de esos cambios se notan paulatinamente, pero todav?a se percibe mucho culto al poder, una difusi?n de la culpabilidad que busca someter los esp?ritus y los ?nfasis en la forma y no en la misericordia.

En el plano pol?tico la democracia (o sociedad abierta como la llamaba Popper) es cercada por discursos totalitarios de extrema derecha que promueven el racismo, la xenofobia, el odio contra las mujeres y el autoritarismo en el ejercicio del poder. En Am?rica tuvimos los casos de Trump y Bolsonaro, en Europa este tendencia se expresa en Hungr?a, Polonia, Austria, en Italia y con impulso en Espa?a y Francia. Todos promoviendo el cercenamiento de derechos, la apelaci?n a discursos violentos y machistas, una religiosidad integrista, la denigraci?n del di?logo racional y sensato, la negaci?n de la ciencia y la promoci?n de discursos chovinistas.

En Europa ascienden mediante los mecanismos democr?ticos existentes con propuesta que amenazan a la democracia. Construyen discursos falaces que estimula el miedo y el fanatismo en una poblaci?n sometida a la imbecilidad de las redes sociales. Aprovechan la deriva populista y conservadora de gran parte del liderazgo de izquierda que tumbaron sus banderas para ganar espacio con la agenda imperialista de Estados Unidos y la holgazaner?a partidaria que abandon? la labor organizativa y el pensamiento cr?tico.

Vivimos tiempos en que los votantes son arreados insensatamente hacia sistemas cerrados, totalitarios, y quienes deb?an impulsar la novedad (eso que Levinas llamaba infinito) se han aburguesado groseramente.