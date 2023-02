Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este mi?rcoles que en la condiciones del tiempo tendremos lluvias, y r?fagas de viento desde las primeras horas de la ma?ana.

Meteorolog?a explic? que esas precipitaciones son producto de un d?bil sistema frontal sobre el oc?ano Atl?ntico, y ser?n m?s frecuentes hacia localidades de las regiones noreste, sureste (Incluyendo El Gran Santo Domingo), norte y la cordillera Central, pero en especial en la tarde hasta primeras horas de la noche.

En tanto que las temperaturas experimentar?n un descenso, debido al viento del este/noreste, principalmente durante la noche y madrugada, torn?ndose agradable a fresca en especial en zonas monta?osas y valles del interior del pa?s.

Les invitamos a leer: ONAMET pronostica chubascos ocasionales y temperaturas calurosas para este s?bado

Para ma?ana jueves las condiciones meteorol?gicas continuar?n bajo los efectos del viento moderado del este/noreste, adem?s de los remanentes del sistema frontal localizado en aguas del Atl?ntico, por lo que, ambos factores provocar?n nublados ocasionales con lluvias d?biles y r?fagas de viento en provincias de las regiones noreste, sureste, norte y la cordillera Central, desde la madrugada y durante el transcurso del d?a.

Estado del tiempo

Distrito Nacional: Aumentos nubosos con lluvias ocasionales y r?fagas de viento.

Santo Domingo Este: Aumentos nubosos con lluvias ocasionales y r?fagas de viento.

Santo Domingo Oeste: Aumentos nubosos con lluvias ocasionales y r?fagas de viento.

Santo Domingo Norte: Aumentos nubosos con lluvias ocasionales y r?fagas de viento.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 19 ?C y 21 ?C y la m?xima entre 29 ?C y 31 ?C.