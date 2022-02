Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorologia (Onamet) pronostico para este viernes lluvias dispersas, debido a la incidencia de una debil vaguada localizada al norte de Puerto Rico y los efectos locales generados por el viento moderado del noreste y la orografia del territorio dominicano.

Las lluvias seran mas notorias sobre distintas localidades de las regiones, noreste, sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), el norte, la Cordillera Central y algunos sectores de la zona fronteriza.

En cuanto a las temperaturas, se sentiran agradables a frescas durante la madrugada y primeras horas de la manana debido a la epoca actual del ano (invierno) y al viento fresco del noreste.

Distrito Nacional: Medio nublado a nublado en ocasiones con precipitaciones dispersas y rafagas de viento.

Santo Domingo Norte: Incrementos ocasionales de la nubosidad con lluvias dispersas y rafagas de viento.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado a nublado en ocasiones con precipitaciones dispersas y rafagas de viento.

Santo Domingo Este: Incrementos ocasionales de la nubosidad con lluvias dispersas y rafagas de viento.

El Gran Santo Domingo: Temperatura maxima entre 28 ?C y 30 ?C, la minima entre 19 ?C y 21 ?C.