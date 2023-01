Se le llama el d?a de firmas internacionales. Otros lo describen como el d?a internacional de la alegr?a.

El 15 de enero es el primer d?a del per?odo de firmas internacionales, por lo que tiene gran significado para los prospectos de todo el mundo que fichan con equipos de Grandes Ligas durante ese tramo de 11 meses.

Para estos prospectos, es su primera incursi?n en el b?isbol profesional. Tambi?n es el momento en el que se cumplen sus sue?os.

El per?odo de firmas internacionales empieza el domingo y termina el 15 de diciembre del 2023. Este es un vistazo a qu? jugadores del Top 50 de Prospectos Internacionales de MLB Pipeline han acordado con equipos, de acuerdo con fuentes, y por cu?nto dinero. Salvo que se se?ale, los equipos no han confirmado dichos acuerdos.

1. Ethan Salas, C, Ven.: Padres (US$5,600,000)2. Felnin Celest?n, SS, R.D: Marineros (US$4,700,000)3. Joendry Vargas, SS, R.D.: Dodgers4. Alfredo Duno, C, Ven.: Rojos5. Luis Morales, LD, Cuba: Atl?ticos6. Derniche Valdez, SS, R.D: Cachorros (US$2,700,000)7. Enmanuel Bonilla, OF, R.D.: Azulejos (US$4,100,000)8. Sebastian Wolcott, SS, Bahamas: Rangers9. Brandon Mayea, OF, Cuba: Yankees (US$4,400,000)10. Jun-Seok Shim, LD, Corea del Sur: Piratas11. Ariel Castro, OF, Cuba: Mellizos (US$2,500,000)12. Brailer Guerrero, OF, R.D.: Rays (US$3,700,000)13. Jesus Caba, SS, R.D.: Filis (US$3,000,000)14. Ludwig Espinoza, SS, Ven.: Cachorros (US$1,500,000)15. Rayner Arias, OF, R.D.: Gigantes (US$2,800,000)16. Janero Miller, OF, Bahamas: Marlins17. Camilo D?az, OF, R.D.: Astros (US$2,250,000)18. Gian Zapata, OF, R.D.: D-backs (est. US$1,500,000)19. Angel Cepeda, SS, R.D.: Cachorros (US$1,000,000)20. Luis Almeyda, SS, R.D.: Orioles (US$2,300,000)21. Emil Valencia, OF, R.D.: Astros (US$1,100,000)22. Yophery Rodr?guez, OF, Ven.: Cerveceros (US$1,500,000)23. Arnaldo Lantigua, OF, R.D.: Dodgers24. Robert Calaz, OF, R.D.: Rockies (US$2,500,000)25. Yoeilin C?spedes, SS, R.D.: Medias Rojas (est. US$1,400,000)26. Raymond Mola, OF, R.D.: Piratas27. Daiverson Guti?rrez, C, R.D.: Mets28. Welbyn Francisca, SS, R.D.: Guardianes29. Anthony Baptist, OF, R.D.: Mets30. Tony Ruiz, OF, R.D.31. Carlos Silva, C, Ven.: Mellizos32. Enrique Jim?nez, C, Ven.: Tigres33. Filippo Di Turro, SS, Ven.: Cerveceros (US$1,300,000)34. Luis Guanipa, OF, Ven.: Bravos35. Kevin Ereu, SS, Ven.: Cerveceros (US$1,400,000)36. Reiner L?pez, LD, Ven.: Cardenales37. Yerlin Luis, OF, R.D.: Guardianes38. Hendry Chivilli, SS, R.D.: Mellizos39. Manuel Cabrera, SS, R.D.: Nacionales (US$500,000)40. Darling Fern?ndez, OF, R.D.: Atl?ticos (est. US$1,000,000)41. Luis Reyes, LD, R.D.: Medias Blancas (US$700,000)42. Jeter Mart?nez, LD, Mex.: Marineros (US$600,000)43. Cristopher L?rez, SS, Ven.: Mets (US$1,500,000)44. Maikol Orozco, SS, Ven.: Tigres45. Andy Acevedo, OF, R.D.: Nacionales (US$1,200,000)46. Edwin Solano, SS, R.D.: Nacionales (US$1,200,000)47. Jeremy Rodr?guez, SS, R.D.: D-backs (est. US$1,000,000)48. Cristian P?rez, OF, R.D.: Tigres49. Marwys Jorge, LD, R.D.: Reales (US$450,000)50. F?lix Morrobel, SS, R.D.: Angelinos (US$900,000)

Desglose

Treinta y uno de los jugadores en la lista de los Mejores 50 Prospectos Internacionales de 2022 provienen de la Rep?blica Dominicana. Hay 12 prospectos de Venezuela, tres de Cuba, dos de las Bahamas, uno de M?xico y otro de Corea. En cuanto a las posiciones defensivas se refiere, hay 18 jardineros, cinco receptores, seis lanzadores y un jugador que lanza y batea.

Las sumas de dinero que pueden gastar los equipos durante el per?odo de firmas internacionales del 2023:

Los equipos que recibieron una Selecci?n del Balance Competitivo en la Ronda B del Draft (Atl?ticos, Cerveceros, Marineros, Marlins, Rays, Rojos, Tigres y Mellizos) obtuvieron US$6,366,900 para gastar, mientras que los clubes con una Selecci?n del Balance Competitivo en la Ronda A (D-backs, Guardianes, Orioles, Padres, Piratas, Rockies y Reales) recibieron US$5,825,500.

El gasto base para los Astros, Azulejos, Bravos, Cardenales, Cachorros, Gigantes, Mets, Nacionales, Medias Blancas y Yankees es $5,284,000. Los Angelinos, Filis y Medias Rojas renunciaron a US$500,000 cada de sus montos para gastar por firmar a jugadores que rechazaron sus ofertas calificadas — Noah Syndergaard, Nick Castellanos y Trevor Story, respectivamente – el pasado invierno, as? que cada uno puede gastar hasta $4,644,000. Los Dodgers y Rangers tuvieron que renunciar a US$1,000,000 cada uno de sus montos por firmar a jugadores que rechazaron ofertas calificados, reduciendo su cantidad a US$4,144,000.

Los Dodgers rebasaron el l?mite del impuesto de lujo de la temporada anterior y tuvieron que ceder US$1,000,000 por Freddie Freeman. Los Rangers perdieron US$500,000 por Corey Seager y otros US$500,000 por Marcus Semien.

*El dinero perdido es redistribuido entre los otros equipos.

*A los equipos se les permitir? cambiar cupos para firmas internacionales durante este per?odo de firmas que empieza el 15 de enero.

Lineamientos:

Un jugador internacional es eligible para firmar con un equipo de Grandes Ligas entre el 15 de enero y el 15 de diciembre. El jugador deber? tener 16 a?os de edad cumplidos antes de firmar y tener 17 a?os antes del 1ro de septiembre del a?o siguiente – en t?rminos pr?cticos, eso significa que los jugadores nacidos entre el 1ro de septiembre del 2004 y el 31 de agosto del 2005 ser?n eligibles para firmar en este pr?ximo per?odo. Los jugadores necesitan estar registrados con Major League Baseball por adelantado para ser elegibles para firmar.