Licey se adueña del tercer lugar tras blanquear a los Gigantes

11 December 2025
Albert Abreu volvió a lucir imponente desde el montículo para liderar una blanqueada 1-0 de los Tigres del Licey sobre los Gigantes del Cibao, en partido celebrado este jueves en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Fue el segundo triunfo seguido de los bengaleses en días seguidos ante los francomacorisanos en la capital.

En su labor completa, Abreu (2-4) aceptó tres imparables con cinco ponches. Perdió Steve Moyers (0-1) al ceder una carrera al compás de dos imparables, con un boleto y cuatro ponches. Jean Carlos Mejía tiró el noveno en blanco para acreditarse el salvamento.

Por los azules también tiraron Misael Tamárez en el séptimo y Anderson Severino en el octavo.

Con su victoria, los azules (18-21) se quedan solos en la tercera posición, a un juego por encima precisamente de los Gigantes (17-22).

La única vuelta del partido se produjo en la parte baja de la quinta entrada por lanzamiento desviado del pitcher que permitió anotar desde la tercera a Mel Rojas Jr.

Por los Gigantes, Samad Taylor, Nomar Mazara y Pablo Reyes dieron un hit.

Por los Tigres, Gustavo Nuñez, Armando Alvarez, Mel Rojas Jr., Francisco Mejía y David Hensley un imparable.

