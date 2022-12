Les étoiles sportives de 2022

The content originally appeared on: News Americas Now

Omnisports

M.Z, F.G, P.J, L.E.

Baptiste Thiery, 21 ans, licencié à la Jeunesse sportive franciscaine, a battu à trois reprises le record de Martinique espoirs et seniors du saut à la perche (5,65 m, 5,70 m et 5,71 m). Également au décathlon à trois reprises en espoirs et seniors. Il a obtenu trois titres de champion de France : En élite de décathlon le 24 juillet à Caen – En espoirs du saut à la perche le 7 juillet à Albi – En espoirs en salle du saut à la perche le 12 février à Lyon. Il est aussi champion Méditerranéen U23 du saut à la perche. Pour finir, il obtient la 9e place en finale des championnats d’Europe de Munich au décathlon. • FFA

Des come-back, des confirmations ou encore des surprises… Parmi les sportifs qui ont marqué l’année sur notre île ou hors de nos frontières, nous vous avons sélectionné quelques uns d’entre eux qui ont brillé par leurs performances exceptionnelles.

L’Arsenal du Robert, qui obtenait un

nouveau titre en battant en finale de la 28e édition de la Poule

des As face à l’Entente MEG, a fait sensation à Créteil. Non

seulement en conservant leur titre de championnes de France

Ultramarines mais en enlevant celui de championnes de France de

Nationale 1 devant Palente Besançon 29 à 28. Une première pour le

handball martiniquais. • Inspiration jj

fotoLaeticia Bapté a remporté, en février

dernier, le titre de championne de France du 60 m haies. Elle

conserve ainsi…

